Espoon Vihreille täysi lista kuntavaaleihin - tavoitteena vahvistaa asemaa kaupungin toiseksi suurimpana puolueena

“Ehdokasasettelumme onnistui todella hyvin! Mukana on vaikuttava joukko sekä vanhoja konkareita että innokkaita ensikertalaisia. Uskon, että tästä joukosta löytyy jokaiselle hyvä ehdokas, ja että tällä listalla voitamme vaalit sekä vahvistamme asemaamme Espoon toiseksi suurimpana puolueena.” iloitsee Espoon Vihreiden puheenjohtaja Sofia Suomalainen.



Istuvista valtuutetuista 13 on jälleen ehdolla. Mukana ovat myös kaikki espoolaiset vihreät kansanedustajat Tiina Elo, Inka Hopsu ja Saara Hyrkkö. Listan nuorin ehdokas on 19-vuotias Tuomas Viikari, ja vanhin 80-vuotias, entinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merva Mikkola.

“Meillä Espoon Vihreillä on todella hyvä yhteishenki, kaikki ehdokkaat saavat mahdollisuuden tehdä näkyvää kampanjaa ja puhaltaa yhteen hiileen yhteisen vaalivoiton eteen.” Suomalainen jatkaa.

Vihreät on johtava koulutuspuolue, ja se näkyy myös Espoon kuntavaalilistalla. Ehdolla ovat muun muassa päiväkodin johtaja Siiri Summanen, sosiaali- ja terveysalan opettaja Anna “Aikku” Laine, turvallisuuden ja riskienhallinnan lehtori Timo Savolainen ja 10 muuta eri alojen opettajaa ja lehtoria.

Myös opiskelijaedustus on listalla vahva - mukana ovat muun muassa Aalto yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen Marcel Berta ja AYY:n viime vuoden puheenjohtaja Fanni Mattsson.

Ruotsin kielen asema on Vihreille tärkeä. Ruotsinkielisiä ehdokkaita listalla ovat vastuullisuusjohtaja Jenni Hattukangas-Velling, kiertotalousyrittäjä Tuuli Solhagen sekä datatieteilijä Cosmo Jenytin.

Englanniksi kampanjaa tekevät kansainvälisten osaajien parissa työskentelevä Owain Hopeaketo, AYY:n hallituksen jäsen Marcell Berta, psykologian maisteri Harshwardhan Saini ja teknologiajohtaja Indrajit Chaudhuri. Laajalla ja monipuolisella ehdokaslistalla Vihreiden tavoitteena on laajentaa äänestäjäkuntaansa ja tavoittaa uusia ihmisiä.

“Meillä on mukana erilaisia ihmisiä laajasti eri puolilta Espoota, kuten johtajia, myyjiä, yrittäjiä, sairaanhoitajia, psykologeja, diplomi-insinöörejä ja monen muun alan ammattilaisia, joiden osaamisesta ja näkemyksestä olisi suurta hyötyä valtuustossa.” Suomalainen päättää.

Vihreät lähtevät taistelemaan ensi valtuustokaudella toimivan arjen, eli koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, sujuvan liikkumisen ja kestävän kaupungin puolesta.

“Viimeisin valtuustokausi on ollut Vihreiden osalta työntäyteinen, mutta hyvin tuloksekas. Olemme saaneet edistettyä uusia päiväkoti- ja kouluhankkeita ja lisäresursseja opetukseen ja varhaiskasvatukseen, uuden ilmastotiekartan, jonka siivittämänä Espoosta tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, sekä lukuisten luontokohteiden suojelua ja luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman.” kertoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste.

“Ensi valtuustokausi tulee muovaamaan Espoon tulevaisuutta merkittävästi, sillä hyväksymme silloin uuden yleiskaavan. Meille vihreille tärkeänä tavoitteena on rakentaa toimivaa, laadukasta ja kestävää kaupunkia, jossa on toimiva joukkoliikenne. Vihreä Espoo on koti, jossa kaikilla mahdollisuus elää onnellista elämää ja jossa kuntalaisille rakasta luontoa vaalitaan.” Kauste jatkaa.

Seuraavaksi Vihreitä ehdokkaita voi tavata europarlamentaarikko Maria Ohisalon kanssa perjantaina 7.3. kello 15-17 Leppävaaran asematunnellissa ja tämän jälkeen Sellon kirjastossa kello 17.30 alkaen.

Espoon Vihreiden ehdokkaat kuntavaaleissa 2025:

Emmi Ahonen, Nupuri - Elintarviketieteiden maisteri, sosionomi AMK, yrittäjä *

Jaana Ailus, Olari - Tuotekehitysjohtaja, väitöskirjatutkija *

Khalil Alizadeh Azar, Tiistilä - Taksinkuljettaja

Marcell Berta, Vermo - Tekniikan kandidaatti

Antti Brunni, Kurttila - Toimitusjohtaja, väitöskirjatutkija *

Mikko Bäckström, Tapiola - Strategi ja perheenisä

Indrajit Chaudhuri, Olari - Master of Computer Science and Engineering, teknologiajohtaja

Gyan Dookie, Laaksolahti - Työyhteisöjen kehittämisen lehtori, muusikko *

Johannes Elmnäinen, Sepänkylä - Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja

Tiina Elo, Laajalahti - Kansanedustaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Olavi Fellman, Espoonlahti - Kuvataiteilija, filosofian maisteri

Verna Finström, Nöykkiö - Hallintopäällikkö *

Ifijenia Georgopoulos-Xipolias, Suna - Opiskelija (YAMK) *

Tony Hagerlund, Latokaski - Kehittämispäällikkö, valtiotieteiden maisteri *

Heli Halava, Suur-Kauklahti - Nuorisopäällikkö, Lähihoitaja *

Kaisa Hallikas, Kulovalkea - Konduktööri, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varajäsen

Jenni Hattukangas-Velling, Kivenlahti - Vastuullisuusjohtaja, tradenomi (AMK) *

Sirpa Hertell, Jupperi - Varavaltuutettu, DI *

Marjo Hinkkala, Latokaski - KTM, kiertotalouden puolestapuhuja *

Janne Hirvasvuopio, Viherlaakso - Konsultti, oikeustieteiden opiskelija

Owain Hopeaketo, Keilaniemi - Project Manager (International Experts), diplomi-insinööri

Inka Hopsu, Kaupunginkallio - Kansanedustaja, luokanopettaja

Markus Hotakainen, Brobacka - Tietokirjailija, tiedetoimittaja

Juha Hovinen, Tapiola - Arkkitehti SAFA

Hanna Hukari, Leppävaara - Sosiaalialan ammattilainen, kehittämispäällikkö *

Zahra Husseini, Tiistilä - Lähihoitajaopiskelija

Saara Hyrkkö, Tapiola - Kansanedustaja, diplomi-insinööri *

Jari Ihonen, Leppävaara - Johtava tutkija

Jenni Iivanainen, Saunalahti - Yhteisöpedagogi AMK, Sosionomi opiskelija

Cosmo Jenytin, Tapiola - Datatieteilijä ja järjestöaktiivi

Mira Kaitala, Tapiola - Opiskelija, vuokrauskoordinaattori *

Markus Kanerva, Westend - Lehtori, valtiotieteiden maisteri *

Anu Kantola, Nöykkiö - Seta ry. puheenjohtaja, tuntiopettaja *

Johanna Karimäki, Pohjois-Tapiola - Diplomi-insinööri, opettaja *

Henna Karppinen-Kummunmäki, Tapiola - Tietokirjailija, kulttuurihistorioitsija

Eemil Katavisto, Leppävaara - IT-asiantuntija

Mikki Kauste, Mankkaa - Valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen *

Elli Keisteri-Sipilä, Kauklahti - Psykiatrinen sairaanhoitaja *

Timo Kilpiäinen, Olari - Luokanopettaja

Maaria Klemola, Tapiola - Koulutuskoordinaattori, valtiotieteiden maisteri

Noora Koponen, Pohjois-Tapiola - Toiminnanjohtaja, fysioterapeutti *

Teemu Korhonen, Tapiola - Suunnistaja ja luonnonsuojelija *

Jenni Koski, Viherlaakso - Opettaja, psykoterapeutti *

Kimmo Kotro, Niipperi - Ammatillinen erityisopettaja *

Sakari Kouti, Espoonlahti - Diplomi-insinööri, senior-konsultti *

Reima Kuukka, Suvela - Toiminnanjohtaja, hallintotieteiden maisteri *

Janne Kylli, Laaksolahti - Sairaanhoitaja (AMK), asiantuntija *

Kimmo Kyrölä, Olari - Edunvalvontapäällikkö, valtiotieteen maisteri

Timo Lahti, Leppävaara - Filosofian maisteri *

Jani Lahtinen, Mankkaa - Senior Advisor, Tradenomi

Anna Laine, Tontunmäki - Terveystieteiden tohtori, sosiaali- ja terveysalan opettaja *

Mervi Lampenius, Nöykkiö - Vastaava palveluneuvoja, lautamies

Minna Lappalainen, Lippajärvi-Järvenperä - Viestintäjohtaja, kauppatieteiden maisteri *

Mika Levänen, Laaksolahti - Insinööri, Esteettömyysasiantuntija

Fiina Linnala, Lintuvaara - Valtiotieteiden maisteriopiskelija, rekrytointikoordinaattori *

Outi Liuska, Leppävaara - Sairaanhoitaja YAMK

Meri Löyttyniemi, Haukilahti - Tutkimuspäällikkö, ekonomi

Laura Malme, Soukka - Nuorisotyön opettaja, sosionomi YAMK *

Nina Mansukoski, Haukilahti - Terveydenalan ammattilainen, suunnittelija

Fanni Mattsson, Niittykumpu - Teekkari, tutkimusassistentti *

Jouni Meriluoto, Kalajärvi - Valiotieteiden tohtori

Daniela Metsäranta, Espoonlahti - Projektipäällikkö

Merva Ester Eirene Beata Mikkola, Espoonlahti - Valtiotieteiden maisteri, sosiologi

Mirjami Mikkola, Espoonlahti - Tradenomi, lähivanhempi *

Hanne Mustiala, Leppävaara - Sairaanhoitaja, sosionomi *

Petra Määttänen, Lahnus - Terveydenhoitaja, tuotantokoordinaattori *

Risto Nevanlinna, Matinkylä–Olari - Päätoimittaja *

Pinja Nieminen, Kivenlahti - Kaupunginvaltuutettu, aluetoiminnan päällikkö sote-järjestössä

Eeva Oja-Lipasti, Malminmäki - Eläkeläinen

Ville Ojanen, Pohjois-Tapiola - Psykologi, yrittäjä *

Tuuli Paananen, Leppävaara - Sairaanhoitaja, yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelija *

Olli-Pekka Paasivirta, Matinkylä - Ekonomisti, KTM *

Henna Partanen, Mankkaa - Arkkitehti, Kaupunginhallituksen 1. vpj. *

Camilla Pasanen, Finnoo - IT-asiantuntija/Työpaikkaohjaaja *

Sonja Peschkow, Leppävaara - Biologi, kirjastopedagogi, varapääluottamusmies *

Tapio Pesola, Kilo - Johtaja, valtiotieteiden maisteri *

Tiina Pursula, Nöykkiö - DI, vastuullisuusjohtaja

Joonas Päivärinta, Vermo - Sairaanhoitaja vanhustyö (YAMK) *

Elmeri Pälikkö, Otaniemi - Opiskelija, yrittäjä

Satu Ramsland, Olari - Tietoturva-asiantuntija

Satu Raudasoja, Mankkaa - Johtaja, diplomi-insinööri

Markku Ruotsalainen, Soukka - Työsuojelupäällikkö, hortonomi (YAMK) *

Henna Ruusu, Kilo - DI, teologian kandidaatti

Eppu Saarela, Niittykumpu - Lastensuojelun asiantuntija. Vihreän miesliikkeen puheenjohtaja *

Mira Saarentaus, Nöykkiö - Raideliikenteen asiantuntija, kauppatieteiden maisteri

Aki Saariaho, Matinkylä - Aineenopettaja, väitöskirjatutkija

Harshwardhan Saini, Olari - Master of Cognitive Science *

Maria Saita, Finnoo - Hallintotieteiden kandidaatti, opiskelija *

Mika Salonoja, Laaksolahti - Diplomi-insinööri

Marjaana Sanila, Leppävaara - Sairaanhoitaja, terveydenhuollon maisteri - sjukskötare, magister i hälsovetenskaper *

Emilia Sarja, Sepänkylä - Palvelupäällikkö, KTM

Timo Savolainen, Niittykumpu - Turvallisuuden ja riskienhallinnan lehtori, väitöskirjatutkija *

Peppi Seppälä, Leppävaara - Kaupuninvaltuutettu, Aluevaltuutettu *

Susanna Sielo, Tapiola - Ekonomi, liikkeenjohdon konsultti *

Sanna-Liisa Sihto-Nissilä, Suna - Filosofian tohtori *

Oscar Smith, Latokaski - Opiskelija, varavaltuutettu *

Tuuli Solhagen, Kauklahti - Kiertotalousyrittäjä *

Mikael Sorri, Tapiola - Lukion opettaja

Siiri Summanen, Niittykumpu - Päiväkodin johtaja, sosionomi AMK *

Sofia Suomalainen, Iivisniemi - Kestävyysasiantuntija, tuottaja

Jetro Sutinen, Tapiola - Tuotantotalouden Insinööri AMK

Ilkka Särkiö, Kauklahti - Tekoälyasiantuntija, diplomi-insinööri *

Tatu Tuomaala, Suurpelto - Ylioppilas

Tuomas Viikari, Olari - Opiskelija

Sofia Virtanen, Mäkkylä - Filosofian maisteri, toimittaja

Marika Visakova, Hannus - Laatuvastaava, ympäristöalan asiantuntija

Leena Vorne, Vanhakartano - Tradenomi YAMK, seurakoordinaattori

Inka Vuorinen, Pohjois-Tapiola - Palvelu- ja tulevaisuusmuotoilija *

Maria Välilä, Niittykumpu - Opiskelija

Tapio Väänänen, Lintuvaara - Myyjä

Iris Westerlund, Karakallio - Hallintotieteiden maisteri, sisäinen tarkastaja

Auli Ülle, Kauklahti - Ympäristöasiantuntija, kaupunginvaltuutettu



* ehdolla myös aluevaaleissa