Uni on yhä tärkeä terveydelle kuin ravinto ja liikunta

Väestötutkimusten mukaan aikuisväestöstä noin kolmannes kärsii ajoittain unettomuusoireista ja 10–15 prosentilla on unettomuuteen liittyviä toimintakyvyn häiriöitä.

Tilapäisestä unettomuudesta kärsii 30–35 prosenttia aikuisista, ja lyhytkestoista unettomuutta esiintyy vuosittain 15–20 prosentilla aikuisista. Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsii Suomessa melkein joka kahdeksas aikuinen.

Prosenttiluvut ovat Duodecimin Unettomuuden Käypä hoito- suosituksesta.

– Pitkäaikaisella unettomuudella tarkoitetaan, että uniongelma on jatkunut yli kolme kuukautta. Perusterveydenhuollossa noin puolet suomalaisista potilaista kuvaa lääkärin vastaanottokäynnillä unettomuusoireita, Tyksin uni- ja hengityskeskuksen asiantuntijasairaanhoitaja Nina Vahlman-Sario sanoo.

Unikoulua aikuisille

Varha käynnisti viime vuonna ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa aikuisten unikoulun etäpalveluna osana NextGenerationEU-rahoitteista Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hanketta.

– Varhalla koulutettuja unihoitajia on tällä hetkellä noin 70, jotka tekevät perustyön lisäksi unihoitajan työtä, sanoo Nina Vahlman-Sario.

Unihoitajat työskentelevät eri puolta Varsinais-Suomea, unikoulua voidaan järjestää ryhmätoimintana etänä ja jokaiseen ryhmään mahtuu 4–6 osallistujaa.

– Unikouluja ei järjestetä pelkästään etänä, vaan tavoitteena on, että jokaisella terveysasemalla olisi unihoitaja, jotta voisimme tarjota tasapuolista apua uniongelmiin koko Varsinais-Suomessa, Vahlman-Sario sanoo.

Kun uniongelma on kestänyt pidempään ja siitä on selkeästi haittaa, tulee terveydellisiä ongelmia.

–Terveysasema on ensisijainen paikka mistä hakea apua. Siellä arvioidaan, tarvitaanko unikoulua vai ei, Vahlman-Sario sanoo.

Tapahtuma Tyks Kompassisairaalassa

Tyksin Uni- ja hengityskeskus järjestää 14.3.2025 klo 9–13 Maailman unipäivän tapahtuman Tyks Kompassisairaalan sisääntuloaulassa.

Paikalla on henkilökuntaa uni- ja hengityskeskuksesta, Tyks Psykiatrialta, Tyks Lasten ja nuorten klinikalta ja Varhan keskitetystä etäpalveluista. He kertovat potilaille, vierailijoille ja henkilökunnalle miten Varhassa on kehitetty unihäiriöiden hoitoa ja miten aikuiset voivat saada unikoulusta apua uniongelmiin matalalla kynnyksellä. He antavat myös vinkkejä parempaan uneen ja esimerkiksi lasten uniongelmiin. Fysioterapeutti Janina Tuominen pitää lyhyen luennon liikunnasta ja unesta klo 10.30.

– Lapsen säännöllinen uniaikataulu ja iltarutiinit ovat tärkeitä. Nukkumisolosuhteet pitää olla hyvät, eli makuuhuone ei saa olla liian kuuma tai kylmä, eikä meluisa, Nina Vahlman-Sario sanoo.

Tyks Kompassisairaalan osoite on Kiinamyllynkatu 13, Turku.