Porin uusi oikeustalo on valmis ja vastaanotettu

Senaatti-kiinteistöjen allianssikumppanina hankkeessa toimi Hartela. Allianssimallilla toteutetaan Senaatissa erityisesti vaativat ja suuret rakennushankkeet.

”Uudisrakennustyöt ovat sujuneet joustavasti ja erittäin hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken. Senaatti-kiinteistöjen kärkihankeallianssi yhteistyömuotoisena urakkamallina toimi erittäin hyvin tämän kaltaisen hankkeen urakkamuotona”, kertoo hankkeessa projektijohtajana toiminut Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Tarja Nieminen.

”Tämä vaativa hanke, joka toteutettiin Senaatin kärkihankeallianssimallilla, on hieno esimerkki siitä, miten erinomainen yhteistyö kaikkien osapuolten kesken mahdollistaa loistavan lopputuloksen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että pystyimme saavuttamaan näin laajassa hankkeessa nollavirheluovutuksen, mikä takaa oikeustalon käyttäjille ensiluokkaisen toimintaympäristön," kertoo Hartela Länsi-Suomen aluejohtaja Lauri Piitari.

Oikeustalon uudet istuntosalit on varusteltu ajantasaisella ja kaikkia asianosaisia palvelevalla tekniikalla.

Uusi oikeustalo on suunniteltu oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaisesti ja käyttäjät ovat olleet aktiivisesti mukana tilojen suunnittelussa. Rakennuksen tekniset ratkaisut vastaavat tämän päivät vaatimuksia ja henkilökunta saa käyttöönsä viihtyisät toimistotilat, jotka tukevat uusia työnteon tapoja ja digitalisaatiota.

Uuden oikeustalon pääsisäänkäynti sijoittuu Isolinnankadun ja Tullipuominkadun kulmaukseen. Rakennuksen Tullipuominkadun puoleiseen siipeen sijoittuvat virastojen asiakaspalvelu- ja toimistotilat, ja Isolinnankadun puoleisesta osasta löytyvät istuntosalit aputiloineen. Toimistosiivessä on neljä kerrosta ja saliosassa kaksi, ja rakennuksen kerrosala on yhteensä noin 5 400 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli noin 23 milj. euroa. Pääsuunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy.

Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaisesti hankkeessa asetettiin vastuullisuus- ja ympäristötavoitteita sekä suunnittelulle ja rakentamiselle että vanhan kiinteistön purkamiselle. Rakennuksessa on käytetty soveltuvin osin muun muassa vähähiilistä betonia. Rakennuksen katolle on asennettu aurinkopaneelit, joiden teho on 30 kW.

Toiminta uudessa oikeustalossa alkaa kesäkuussa

”Porin uuteen oikeustaloon tulevat tilat Satakunnan käräjäoikeudelle, Vaasan hovioikeuden istuntojen, Ulosottolaitoksen, Syyttäjälaitoksen Länsi-Suomen Syyttäjäalueen (Porin toimipaikka) sekä Oikeuspalveluviraston käyttöön. Henkilöstömäärä on yhteensä noin 150. Hankkeen myötä nykyisellään eri osoitteissa sijaitsevat oikeushallinnon toiminnot Porissa sijoittuvat samaan paikkaan, ja myös niiden asiakkailleen tarjoamat palvelut löytyvät yhdestä osoitteesta.”, kertoo oikeusministeriön nimittämä hankejohtaja, Senaatti-kiinteistöjen Kati Jokelainen.

Käyttäjät pääsevät aloittamaan toimintansa uusissa tiloissa kesäkuun alussa. Sitä ennen tilat kalustetaan, varustetaan ja tuuletetaan. Rakennuksessa ovat jo valmiina urakkaan kuuluvat kiinteät kalusteet muun muassa istuntosaleissa.

Vanha oikeustalo on käytössä kesäkuun alkuun asti. Se puretaan kesällä 2025, minkä jälkeen alkavat piha- ja paikoitusaluetyöt.