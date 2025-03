Kuntiin vähemmän lihaa ja maitoa? – Puolueet jakautuivat eläinpoliittisessa kyselyssä

Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa puolueiden suhtautumista lihan ja maidon vähentämiseen julkisissa ruokailuissa. Lisäksi kysyttiin mielipidettä esimerkiksi turkistarhaukseen ja tuotantoeläinten häkkikasvatukseen. Animalia lähetti kyselyn eduskuntapuolueille sekä eläinoikeuspuolueelle. Eduskuntapuolueista kristillisdemokraatit, liike nyt ja ruotsalainen kansanpuolue eivät vastanneet kyselyyn.

Kaikki puolueet eivät ole valmiita muutokseen

Kuntapäättäjillä on merkittävä rooli julkisten ruokapalveluiden ruokavalinnoissa. Vasemmistoliitto, vihreät ja eläinoikeuspuolue kannattavat liha- ja maitohankintojen puolittamista vuoteen 2030 mennessä, kun taas keskusta ja perussuomalaiset vastustavat tätä. Sosiaalidemokraatit suhtautuu asiaan varovaisen myönteisesti ja kokoomus on osittain eri mieltä.

"Sillä, mitä kunnallisissa ruokailuissa tarjotaan, on merkittävä vaikutus eläinten hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen. Uudistetut ravitsemussuositukset ohjaavat kohti kasvipohjaista ruokailua, mutta kaikki puolueet eivät ole valmiita välttämättömään muutokseen", sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Erimielisyyksiä eläintuotannon suhteen

Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, vihreät ja eläinoikeuspuolue kannattavat turkistarhauksen ja tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltoa. Samat puolueet ovat myös täysin samaa mieltä siitä, että broilereiden jalostus aiheuttaa kärsimystä ja siihen tulisi puuttua. Keskusta ja perussuomalaiset vastustavat täysin turkistarhauksen ja osittain häkkikasvatuksen kieltoa. Kokoomus suhtautuu turkistarhauksen kieltoon osin kielteisesti ja häkkikasvatuskieltoon osin myönteisesti. Broilerikysymyksestä kokoomus on osittain samaa mieltä, perussuomalaiset osittain eri mieltä ja keskusta täysin eri mieltä.

"Broilerintuotanto on teollistuneinta eläintuotantoa ja aiheuttaa linnuille merkittävää kärsimystä. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan tutkimustiedosta huolimatta ole tästä samaa mieltä, ja avoimista vastauksista selviää, että osalla puolueista on usein vanhentuneita tai jopa virheellisiä käsityksiä eläintuotannosta", Kivekäs kertoo.

Eläinten hyvinvointiin sitoutuneita ehdokkaita lähes 400

Kuntavaaliehdokkailla on mahdollisuus allekirjoittaa eläinpoliittinen sitoumus, jossa he lupaavat edistää kunnissaan muun muassa vegaanisen kasvisruoan osuutta, broilerinlihan kulutuksen vähentämistä ja eläinten hyvinvointisuunnitelman laatimista. Sitoumuksen on allekirjoittanut jo lähes 400 ehdokasta. Päivittyvä lista sitoutuneista ehdokkaista on osoitteessa animalia.fi/kuntavaalit.

Koko puoluekyselyn tulokset väitteineen ja avoimine vastauksineen ovat luettavissa osoitteessa: animalia.fi/elainpoliittinen-puoluekysely.

Animalia on tehnyt eläinpoliittista puoluekyselyä jo vuodesta 2013. Vuoden 2025 kuntavaaleihin toteutettu eläinpoliittinen puoluekysely on järjestyksessään kuudes.

Puoluekyselyn väitteet

Puolueet saivat vastata olevansa täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä tai osittain samaa mieltä väitteen kanssa.