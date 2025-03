Ruka-Kuusamolle useita palkintoja maailman suurimmilla matkamessuilla

Scandinavian Outdoor Award Travel -palkinnot jaetaan vuosittain matkakohteille ja matkailuyrityksille, jotka ovat menestyneet ulkoilu- ja seikkailumatkailun kehittämisessä. Palkintokategorioita on viisi: kahdessa palkitaan matkakohteita (outdoor ja kestävyys) ja kolmessa matkailuyrityksiä (tuote, kuljetus ja majoitus).

Palkintojen tarkoituksena on tuoda esille Skandinavian parhaita matkakohteita ja kehityshankkeita, jotka houkuttelevat matkailijoita pohjoiseen DACH-markkinoilta, eli Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä.

Ruka-Kuusamo vuoden 2025 matkakohde

Ruka-Kuusamo on valittu vuoden 2025 Outdoor Destination -kategoriassa vuoden matkakohteeksi. Voittajat valitsee saksankielinen tuomaristo, johon kuuluu DACH-alueen merkittävimpiä matkanjärjestäjiä, toimittajia ja päättäjiä.

”Ruka-Kuusamo on loistava ympärivuotinen matkakohde, joka tarjoaa jännittäviä seikkailuja kaikkina vuodenaikoina. Se on ulkoilevan matkailijan paratiisi; talvella voi hiihtää revontulien alla, ja kesällä patikoida, laskea koskea ja tutustua alueen eläimiin. Alue on sitoutunut kestävään kehitykseen ja ympäristöystävälliseen matkailuun. Ruka-Kuusamossa luonto ja seikkailu kulkevat käsi kädessä ympäri vuoden”, hehkuttaa tuomariston moderaattorina toimiva Mandel Consultingin toimitusjohtaja Matthias Aßmann.

Palkinto on merkittävä tunnustus Ruka-Kuusamon panostukselle laadukkaaseen ja vastuulliseen matkailuun.

"Olemme äärimmäisen ylpeitä tästä tunnustuksesta. Ruka-Kuusamo on luontomatkailun edelläkävijä, ja tämä palkinto vahvistaa asemaamme koko maailman huippukohteena. Olemme panostaneet jo vuosia ympärivuotiseen matkailuun, ja kolmannes matkailijoista vierailee alueellamme lumettomana ajankohtana", iloitsee Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistyksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

Kilpailu on järjestetty vuodesta 2018 lähtien ja se on vakiinnuttanut asemansa yhtenä arvostetuimmista matkailun tunnustuksista Skandinaviassa.

”Tämä palkinto tuo lisänäkyvyyttä Ruka-Kuusamolle saksankielisillä markkinoilla ja houkuttelee entistä enemmän matkailijoita kokemaan alueemme monipuolisia ja ympärivuotisia ulkoilumahdollisuuksia”, Haarma jatkaa.

Palkintona Ruka-Kuusamo saa lisäksi 4 000 euron arvoisen lahjakortin, minkä tarjoaa yksi maailman johtavista ulkoilu- ja retkeilyalustoista Outdooractive.

Alueen yrittäjä esteettömän matkailun pioneeri

Heidi Savolainen, Seikkailuapinoiden toimitusjohtaja, sai erityispalkinnon uraauurtavasta elämäntyöstään esteettömän matkailun parissa. Impact Prize myönnettiin Savolaiselle, joka toimii esimerkkinä koko toimialalle esteettömän matkailun kehittämisestä.

"Heidi on esteettömän matkailun edelläkävijä, jonka työ avaa seikkailujen maailman heille, joille se ei olisi muuten mahdollista. Heidi luo innovatiivisten ja räätälöityjen aktiviteettien kautta esteettömiä kokemuksia. Samalla hän lisää tietoisuutta ja ajaa koko matkailualaa kohti inklusiivisempaa tulevaisuutta. Heidin omistautuminen ja intohimo tekevät hänestä vahvan äänen heille, jotka usein jäävät varjoon. Tuomariston yksimielinen näkemys on, että hän ansaitsee tämän tunnustuksen poikkeuksellisesta työstään matkailualan esteettömyyden edistämisessä, Aßmann sanoo.

Palkinto on hieno jatkumo Visit Finlandin myöntämälle Suomen vastuullisuuslähettiläs -tittelille, jota Savolainen kantaa tänä vuonna.

“Olen todella iloinen, että työni huomioidaan myös kansainvälisellä tasolla ja tätä kautta

tietoisuus esteettömästä matkailusta kasvaa. Mielestäni meidän matkailualan toimijoiden pitäisi panostaa yhdenvertaisuuteen ja tehdä palveluistamme helpommin saavutettavia. Se ei oikeasti vaadi muuta kuin ennakkoluulottoman asenteen, sillä erityisryhmät eivät ole sen vaativampia asiakkaita kuin muutkaan. Asiakkaan tarpeiden kuuntelu ja asiakaskohtainen räätälöinti on matkailualalla arkipäivää”, Seikkailuapinoiden toimitusjohtaja Heidi Savolainen kertoo.