Kokoomuksen Paasi: Kasvurahasto kaipaa kumppanikseen markkinataloutta

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti perjantaina 21.2. valtion pääomittamaa Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) alle perustettavaa kasvurahastoa, johon ohjattaisiin miljardi euroa vuoteen 2030 mennessä.

”Ajatus valtion pääomittamasta kasvurahastosta ei ole uusi. Suomesta puuttuvat yksityiset kasvurahastot, jotka voisivat rahoittaa yrityksiä teolliseen kokoluokkaan asti. Startupit joutuvat hakemaan rahoitusta ulkomailta jo yli 10 miljoonan euron rahoituskierroksilla. Orpon hallituskin päätti kevään 2024 kehysriihessä lisätä suorasijoituksia Tesiin 100 miljoonaa euroa vuodessa kasvurahoituksen vahvistamiseksi. Kotimainen ankkuriomistaja on usein edellytys ulkomaisten sijoittajien mukaan saamiselle”, Paasi pohtii.

”Julkista rahaa sijoittava kasvurahasto vaatii rinnalleen kuitenkin yksityistä pääomaa ja sen liikkumista edistäviä toimia. Yksityinen raha on julkiseen nähden ylivertainen tunnistamaan sellaiset investoinnit, joilla on edellytykset menestyä. Tesistä ei saa tulla markkinahäirikköä, joka yksin valitsee voittajat.”

Kun verot kiristyvät, pääoma pakenee

Viime keväänä SDP ajoi vaihtoehtobudjetissaan yli 3,4 miljardin euron veronkiristyksiä, jotka iskisivät suoraan suomalaiseen omistajuuteen ja sijoittamiseen. Listalla olivat muun muassa osakesäästötilin laajennuksen peruminen, listaamattomien yhtiöiden osinkoveron kiristys, sijoitusvakuutusten veronkorotukset, suurimpien perintö- ja lahjaverojen korotus ja täysin uusi rahoitustoimintavero.

”SDP:n esittämät reilusti yli miljardin euron veronkiristykset rahoitusmarkkinoille vaikeuttaisivat kotimaisten yritysten rahoitusta ja työntäisivät pääomaa Suomesta ulkomaille. SDP haluaa siis rahoittaa yrityksiä entistä enemmän valtion toimesta, mutta samalla estää yksityistä pääomaa rahoittamasta kasvua. Tämä ei ole kovin järkevä yhtälö”, toteaa Paasi.

Kansankapitalismi tukee kotimaista omistusta

”Ulkomaista pääomaa tarvitaan, mutta sen houkuttelu on tunnetusti vaikeaa tänne pienille, pohjoisille markkinoille. Kotimaiset sijoittajat tuntevat suomalaisen kulutuskentän, lainsäädännön ja työmarkkinat. Tämän vuoksi tarvitsemme myös suomalaisten vaurastumista pitkällä aikavälillä tukevaa politiikkaa, jota hallitus on jo edistänyt esimerkiksi nostamalla osakesäästötilin talletusrajaa. Ruotsissa kansankapitalismi on tuottanut valtavasti hyvää niin tavallisille kansalaisille kuin yrityskentällekin. Toivon, että SDP:ssä muistetaan tämä, kun kasvurahoituksesta keskustellaan”, Paasi päättää.