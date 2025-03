Cities for Better Health –ohjelma mukana Tanskan kuningasparin valtiovierailussa

Osana valtiovierailuohjelmaa Tanskan kuningaspari vieraili Suomen tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja rouva Innes-Stubbin kanssa Merihaan väestönsuojassa ja aloitti turkulaisten ja kuopiolaisten lasten välisen salibandyottelun. Lisäksi lapset luovuttivat kuningattarelle ja rouva Innes-Stubbille piirrosterveisensä liikunnan tärkeydestä.

Kuningaspari ja presidenttipari tapasivat Merihaassa myös Turun ja Kuopion kaupunkien johtoa osana Cities for Better Health –ohjelmaa.

Ohjelman tavoitteena on rakentaa kaupungeista terveellisempiä kasvuympäristöjä lapsille ja nuorille yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Toiminnan keskiössä on ymmärrys siitä, miten terveet ja hyvinvoivat ihmiset ovat olennainen osa yhteiskunnan kestävyyttä ja kokonaisturvallisuutta.



Turun kaupunki on lähtenyt rakentamaan kaupungistaan terveellisempää kasvuympäristöä. Kaupunki edistää lasten sekä nuorten mahdollisuuksia liikkua ja tarjoaa jokaiselle 7–19-vuotiaalle harrastekortin, jolla he voivat maksaa toivomansa harrastuksen.

Nyt Turku haastoi tähän tärkeään työhön ja hyvien käytänteiden jakamiseen Kuopion kaupungin sekä samalla muut kaupungit Suomessa, Tanskassa ja ympäri maailmaa.

"Liikunnan ilo ja sen synnyttämä yhteisöllisyys ja hyvinvointi kuuluvat kaikille lapsille ja nuorille. Rakennamme Turusta kaupunkia, jossa jokaisella on mahdollisuus löytää oma yhteisönsä ja oma tapansa liikkua. Tähän työhön ja parhaiden lasten liikunnallista elämäntapaa tukevien käytäntöjen jakamiseen haluamme haastaa myös muut kaupungit, niin Suomessa, Tanskassa kuin maailmallakin," toteaa Turun pormestari Minna Arve.

Haaste on ajankohtainen, sillä tänään 4.3. vietetään Maailman lihavuuspäivää. Lasten terveys ja liikunta ovat avainasemassa lihavuuden ehkäisyssä ja kansanterveyden edistämisessä. Yhdessä voimme luoda ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa terveiksi ja aktiivisiksi.

Cities for Better Health

Cities for Better Health -ohjelmalla kannustetaan kaupunkeja luomaan elinvoimaisia ja turvallisia ympäristöjä, joissa lapset voivat leikkiä ja kasvaa terveellisesti.

Turussa ohjelman kautta tuetaan kaupungin tarjoaman harrastekortin käyttöä kaupunkialueilla, joilla perheet ja lapset kaipaavat tukea eniten. Ohjelman kautta tuetaan myös matalan kynnyksen harrasteryhmiä.

Cities for Better Health –yhteistyössä ovat mukana Turun kaupungin lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Paavo Nurmi -keskus.

Novo Nordiskin koordinoima Cities for Better Health -kumppanuusohjelma on maailmanlaajuinen verkosto, jossa on mukana jo yli 50 kaupunkia. Yhteistyöllä ratkotaan räätälöidysti kaupunkien terveellisemmän elämän esteitä asukkaiden ja paikallisten kumppanien kanssa.

Ohjelmat perustuvat tutkittuun tietoon kaupunkiympäristön merkittävästä vaikutuksesta ihmisten terveyteen, erityisesti terveellisen ruuan saatavuuteen ja liikuntamahdollisuuksiin. Aihe on ajankohtainen, sillä arvioiden mukaan 70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä.1

Lähde:

1 World Bank. Urban Development. https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview

Katsottu 28.2.2025.

FI25NNG00018_02_25