RKP lähtee vaaleihin vahvalla listalla Helsingissä

– Meillä on lista täynnä sitoutuneita ehdokkaita, jotka edustavat Helsingin monimuotoisuutta. Listamme on sekä laaja että monipuolinen – ikäjakauma ja sukupuolijakauma ovat hyvät, meillä on ehdokkaita eri taustoista ja kaupungin eri alueilta. Mukana on opiskelijoita, yrittäjiä, eläkeläisiä, eri alojen ammattilaisia ja vanhempia. Olen myös iloinen siitä, että listalla on monia ehdokkaita, joilla on vankka poliittinen kokemus, mutta myös useita innokkaita ensikertalaisia, sanoo piirin puheenjohtaja Emma Ringbom.

Kunnallisvaalit pidetään 13.4., ja ennakkoäänestys järjestetään 2.4.–8.4. Suomessa.

Seuraavat ehdokkaat asettuvat ehdolle RKP:n listalla Helsingissä:

Valentina Ahlavuo, 52, yrittäjä, toimittaja

Linda Ahlblad, 47, yrittäjä

Max Ahonen, 22, yrittäjä, kemian opiskelija

Christer Antell, 82, asianajaja

Jockum Backman, 35, yrittäjä

Johanna Berlin, 47, luokanopettaja

Sam Björklund, 44, maajohtaja

Björn Bonsdorff, 34, poliittinen asiantuntija

Silja Borgarsdóttir Sandelin, 40, pääsihteeri

Vinh Bui, 36, MSE

Dan Cederlöf, 23, liittojohtaja

Victor Dahlberg, 22, kauppatieteiden opiskelija

Cecilia Ehrnrooth, 52, henkilöstöjohtaja

Jonas Eiring, 62, yrittäjä

Emil Eklund, 26, hum.kand.

Agneta Ekstrand, 65, dosentti, nefrologian erikoislääkäri

Benjamin Ellenberg, 32, viestintäpäällikkö

Aino Ezzat-Agha, 47, varhaiskasvatusjohtaja

Matias Falk, 46, lähihoitaja

Björn Fant, 82, fil.tri, dosentti

Laura Finne-Elonen, 81, erikoislääkäri

Joachim Flander, 55, yrittäjä

Elmer Forsman, 18, opiskelija

Nora Grotenfelt, 48, ylilääkäri

Fredrik Guseff, 45, puoluesihteeri, valtiot.maist.

Peter Hackman, 65, tutkija, yrittäjä

Mia Hafrén (sitoutumaton), 51, näyttelijä, terapeutti

Oona Hagman, 42, yrittäjä

Rasmus Hendersson, 23, yrittäjä, kauppatieteiden kandidaatti

Magnus Hertzberg, 67, eläkeläinen

Indar Holmström, 18, opiskelija

Matilda Holmström, 29, toiminnanjohtaja, valtiot.maist.

Lena Höglund, 38, poliittinen neuvonantaja, koordinaattori

Jan-Erik Ingvall, 77, agronomi

Saga Intke, 21, opiskelija

Emma Isoherranen, 24, valtiotieteiden maisteriopiskelija

Milena Johans, 47, BBA, työterveyshuollon erikoislääkäri

Anna Jungner-Nordgren, 50, asiantuntija

Joel Kangasmaa, 27, opiskelija

Abbe Karlsson, 22, opiskelija

Kristiina Kartano, 52, seurakuntapastori, TM

Lucas Kavander, 18, opiskelija

Erica Kekäläinen, 25, varhaiskasvatuksen opettaja

Ville Kohvakka, 47, lukion lehtori

Gaby Langinauer, 36, ehkäisevän työn asiantuntija

Onni Larri, 29, kauppatieteiden kandidaatti

Mika Lille, 55, merkonomi, kokemusasiantuntija

Maggie Lindholm, 55, yrittäjä

Alexander Lång, 33, erityisavustaja, valtiot.maist.

Håkan Lövdahl, 46, toimitusjohtaja, yrittäjä

Henrik Meinander, 64, professori

Nestor Melanto, 35, kauppatieteiden kandidaatti, esimies

Kristina Michelsson, 54, sisustusarkkitehti

Otto Mickels, 24, varhaiskasvatuksen opettaja

Ina Mickos, 24, kansanedustaja-avustaja, valtiot.kand.

Christer Mikkonen, 84, mainosgraafikko, eläkeläinen

May Myrberg, 64, järjestösihteeri

Björn Månsson, 72, eläkkeellä oleva toimittaja

Ralf Nikander, 81, eläkeläinen, insinööri

Sara Nygård, 32, terveydenhoitaja

Jimmy Nylund, 35, manageri

Clas Nyman (sitoutumaton), 71, eläkeläinen, insinööri

Adnan Omar, 26, merkonomiopiskelija

Anton Pajoslahti, 29, uravalmentaja, ekonomi

Erkka Peltonen, 42, arkkitehti

Piero Pollesello, 64, viestintäpäällikkö

Alma Portin, 21, kauppatieteiden opiskelija

Marcus Rantala, 47, valtiot.maist., yrittäjä

Nora Ridgewell, 58, toiminnanjohtaja, valtiot.maist.

Emma Ringbom, 33, diplomi-insinööri

Ruben Ritvala, 28, projektipäällikkö

Satu Roberg, 54, rehtori, FM

J.P. Roos (sitoutumaton), 79, professori

Itzel Ruiz, 42, asiantuntija

Niklas Rönnberg, 56, insinööri, yrittäjä

Anton Salenius, 33, erityisopettaja

Eva Salovaara, 21, kauppatieteiden opiskelija

Kia Sammalisto, 28, toiminnanjohtaja, valtiot.maist.

Elisabeth Sandelin, 81, fil.maist., matkaopas

Rabbe Sandelin (sitoutumaton), 61, toimittaja

Alex Seitsamo, 41, kauppatieteiden maisteri

Thomas Selenius, 45, yrittäjä

Mustapha Singhateh, 40, opiskelija

Aleksandra Sjöberg, 24, opiskelija

Ida Slöör, 23, valtiot.kand., kansanedustaja-avustaja

Jonathan Stenberg, 22, kauppatieteiden opiskelija

Torbjörn Stoor, 55, toimitusjohtaja, valtiot.maist.

Anna Strömberg, 38, kauppatieteiden maisteri, toiminnanjohtaja

Eloize Suhtala Uvalic, 24, merkonomi

Joel Sundström, 30, poliittinen asiantuntija

Kalle Sällström, 46, toiminnanjohtaja, tel.kand.

Petra Turja, 48, terveyden edistämisen asiantuntija

Ted Urho, 44, päätoimittaja, valtiot.kand.

Kristian Wahlbeck, 65, psykiatri

Sebastian Weckman, 47, IT-päällikkö

Stella Weckström, 24, toimittaja

Sofia Wredlund, 38, inspisientti

Yakup Yilmaz, 60, kirjailija, yrittäjä

Ayisat Yusuf, 39, jalkapallovalmentaja

Henrika Zilliacus-Tikkanen, 38, eläkkeellä oleva yliopistonlehtori, valtiot.tri

Pia Öhman, 47, sosiaalityöntekijä