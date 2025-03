Ville Niinistö: Trump hylkäsi Ukrainan - Euroopan on aika kantaa vastuuta

- Trumpin päätös keskeyttää Ukrainan tuki on surkea. Sen haitallisuutta ei voi mitenkään ylikorostaa, mutta samalla nyt on tilaisuus Euroopan unionilla ottaa johtajuutta ja kantaa vastuuta Euroopan turvallisuudesta demokratian, sääntöperusteisen maailman ja oikeusvaltion puolesta. Me pystymme korvaamaan Yhdysvaltain roolin Ukrainan tukena yhdessä muun muassa Iso-Britannian kanssa, Niinistö sanoo.

Von der Leyenin esityksessä rahaa puolutusinvestointeihin haetaan uudesta investointivälineestä, jolla voisi tukea puolustusinvestointeja ja vahvistaa Ukrainan tukea, mahdollisuudesta siirtää muita EU-varoja, kuten käyttämättömiä aluekehitysrahoja, puolustukseen sekä jäsenmaiden budjeteista. Samalla EU:n velkasääntöjä aiotaan höllentää puolustusmenojen osalta.

- Yhdysvaltain sitoutumiseen tiukassa paikassa Euroopan tai Suomen turvallisuuteen ei voi Trumpin hallinnon aikana luottaa. Tähän tosiasiaan meidän on nyt vastattava panostamalla Euroopan puolustukseen niin paljon, että voimme torjua Venäjän uhkaa. Tämä edellyttää eurooppalaista tuotantoa, eurooppalaisia ​​hankintoja ja eurooppalaista puolustuspolitiikan koordinointia. Tarvitsemme jäsenmaiden välistä koordinaatiota. EU-maiden puolustuskykyä on vahvistettava toisiaan täydentävästi, eikä joka maan omin päällekkäisin ja pirstaleisin keinoin, Niinistö sanoo.

Niinistö katsoo, että myös Venäjän jäädytettyjä varoja pitäisi hyödyntää Ukrainan tukemiseksi.

- Tehokas puolustus vaatii riittävää rahoitusta. Oikea signaali on nyt ottaa Venäjän jäädytetyt varat käyttöön Ukrainan hyväksi ja Euroopan asetoimitusten vauhdittamiseksi, että Ukraina saa kipeästi tarvitsemansa tuen, Niinistö sanoo.