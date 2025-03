Uusi suomalainen oluttyyli on syntynyt – Mallaskosken Kuohu Suomi Lager ensimmäisenä markkinoille

Vaikka Suomessa on tehty olutta niin kauan kuin täällä on ollut asumusta, sahtia lukuun ottamatta meillä ei ole ollut omaa oluttyyliä. Nyt Pienpanimoliiton ja Panimoliiton yhteistyössä on kehitetty tyyli, jossa pyritään tuomaan esille suomalaisen oluen erityisyyttä. Tyylin määrityksessä on ollut oluentekijöitä ja panimomestareita ympäri Suomen niin isoista kuin pienistäkin panimoista.



-Uuden oluttyylin pohjaksi on valittu lager, koska se on ehdottomasti eniten juotu oluttyyli Suomessa ja monelle jopa oluen synonyymi, kertoo idean isä, Mallaskosken panimomestari ja Pienpanimoliiton puheenjohtaja Jyri Ojaluoma. - Mallaspohjaan voi käyttää ohraa ja ruista, jotka ovat vanhimpia viljakasvejamme sekä suomalaista katajaa, joka on taas kumarrus sahdin suuntaan.

Suomalainen lager nostaa kotimaisia raaka-aineita ja panimotaitoa

- Uudessa oluttyylissä haluamme vastata kysymykseen, mitä on suomalainen olut, Ojaluoma pohtii. - Halusimme yhdistää puhtaan luonnon ja ammattitaitoisen suomalaisen viljelyn tulokset ainutlaatuiseksi oluttyyliksi joka kuvastaa parhainta mitä suomalaisessa panimossa saadaan aikaiseksi.



Suomalainen lager -oluttyylin raaka-aineet edustavatkin suomalaista maanviljelysosaamista parhaimmillaan niin maltaiden kuin humalankin puolesta - tässä oluttyylissä on ensimmäistä kertaa määritelty kotimaisen humalan käyttö.



Suomessa humalaa on nykytutkimuksen mukaan kasvanut alkuperäiskasvina jo tuhansia vuosia ja nyt sitä viljellään myös kaupallisesti oluentekoon yli 200 vuoden tauon jälkeen. Mallaskosken Kuohu Suomi Lager -olueen kotimainen Hulla- humala tulee läheltä, Ilmajoen Arctic Hopyards -humalatilalta. Koska suomalaista humalaa on edelleen rajoitetusti saatavilla, katkerohumalaksi tyyliin voidaan hyväksyä hieman suomalaisen humalan oloinen saksalainen humala.



Olueen tarvittava hiiva on Kuohu Suomi Lagerissa kotimaista perua, se on Mallaskosken oma perinnehiiva, joka voidaan johtaa takaisin panimon paikalla olleen Mallaskosken Tehtaiden Kuohu lager-olueen. Iso osa uutta suomalaista oluttyyliä on tietysti myös paikallinen laadukas vesi.

Uusi oluttyyli on tehty panimoammattilaisten yhteistyönä

- Oluttyylin kehittely alkoi Tanskassa, missä me panimokongressissa olleet suomalaiset panimomestarit mietimme, miksi ei ole suomalaista, paikallisista raaka-aineista tehtyä oluttyyliä, kertoo Ojaluoma. - Innostuin asiasta ja vein sen Pienpanimoliittoon, onneksi asiasta kiinnostuttiin myös Panimoliiton puolella. Nyt meillä onkin yhteinen oluenpanopäivä 18.3. missä tehdään yhdessä tätä uutta suomalaista lageria monen panimomestarin voimin.



Ojaluoman mukaan tarkoitus on, että olutta valmistettaisiin mahdollisimman laajasti kotimaisissa panimoissa, sekä isoissa että pienissä. Jos oluttyyli leviää tarpeeksi laajalle, se voi olla omana sarjanaan osana Suomen Paras Olut -kilpailua.



Uuden suomalaisen oluen on tarkoitus tuoda esiin suomalaista oluenvalmistusta sekä rohkaista pientuottajia varsinkin humalan osalta kasvattamaan tuotantoaan. Mallaskosken Kuohu Suomi Lager on ensimmäinen olut, joka edustaa tätä uutta oluttyyliä.



-Toivon, että oluenystävät ottavat Kuohu Suomi Lagerin ja muut mahdolliset tyylin edustajat omakseen, pohtii Ojaluoma. - Tämä on täysin uudenlaista oluttekemistä ja nostaa meidät myös kansainvälisesti niiden maiden joukkoon, joissa on usea oma kansallinen oluttyyli. Suomen jälkeen suomalainen lager voi myös valloittaa maailmaa!

Tuotetiedot: Kuohu Suomi Lager 5,0%

Kuohu Suomi Lager on suomalainen olut, joka ammentaa voimansa kotimaisista raaka-aineista. Tämä raikas ja tasapainoinen lager on valmistettu suomalaisesta ohrasta ja humalasta, ja sen ainutlaatuisen maun kruunaa ripaus kotimaista katajanmarjaa. Kuohu on kunnianosoitus suomalaiselle luonnolle, aidoille mauille, puhtaille raaka-aineille ja kotimaiselle panimoperinteelle.



Maltaat: Pils-ohramallas, ruismallas

Humala: Hulla, Magnum

Mauste: Katajanmarja

EBU: 20

Saatavuus: S-ryhmän kaupat, K-ryhmän kaupat, Alko ja Ravintolat