Keskusta käy vaaleihin yli 6000 ehdokkaan voimalla

Keskustan Lohi: Totuutta leikkauksista ei saa lykätä vaalien yli 20.2.2025 09:21:40 EET | Tiedote

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi vaatii pääministeri Orpoa ja valtiovarainministeri Purraa kertomaan rehellisesti, miten hallitus aikoo vaalien jälkeen heikentää suomalaisten terveys- ja vanhuspalveluita. Yle kertoi keskiviikko-iltana, että hallituksen suunnitelma karsia esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palveluita on laitettu hyllylle vaaleihin asti, ja että vastuuministeri Juusoa ei ole tavoitettu selittämään asiaa. Päätösten valmistelun pistäminen jäihin vaalien ajaksi kertoo poliittisesta paniikista vaalien alla. Pääministeri ja valtiovarainministeri kuitenkin erehtyvät pahasti, jos he luulevat olevan viisasta salata suunnitelma lisäleikkauksista esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palveluihin. Ensin vastuuministeri Juuso komennettiin jo lähes vuosi sitten valmistelemaan suuret lisäleikkaukset sosiaalihuoltoon ja erikoissairaanhoitoon, ja nyt vaalien lähestyessä liinat vedettiin väliaikaisesti kiinni. Kyllä jokainen näkee, mikä on pelin henki, Lohi sanoo. Lohi ihmettelee,