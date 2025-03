Adlercreutz: Vahvalla mandaatilla voimme turvata sosiaali- ja terveydenhuollon Länsi-Uudellamaalla

– Haluan johtaa puoluetta edestä ja tehdä kaikkeni, jotta RKP:n vaalitulos olisi mahdollisimman hyvä, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz korostaa, että monessa Länsi-Uudenmaan lähipalveluita koskevassa asiassa RKP on jäänyt yksin taistelemaan niiden puolesta. Laadukkaan hoidon ja hoivan saatavuus on tärkeä kysymys myös alueen houkuttelevuuden kannalta.

– On erittäin tärkeää, että voimme turvata toimivat lähipalvelut molemmilla kansalliskielillä Länsi-Uudellamaalla. Meillä on hyvin vahva ehdokaslista ja meillä on nyt kaikki mahdollisuudet nousta Suomen suurimman hyvinvointialueen toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Vahvalla mandaatilla voimme aivan eri tavalla vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja toimia palvelujen turvaamiseksi. Haluan tehdä kaikkeni, jotta RKP:n ääni kuuluisi vahvana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, Adlercreutz sanoo.

– Hyvinvointialueella päätetään myös esimerkiksi oppilashuollosta, joka on koulujen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeinen tehtävä. Pidän tärkeänä, että järjestelmä toimii mahdollisimman hyvin, Adlercreutz sanoo.

– Ei ole mutkatonta toimia luottamushenkilönä monella tasolla. Näen kuitenkin, että puolueen puheenjohtajana tehtäväni on työskennellä RKP:n vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi kaikissa yhteyksissä, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz on ehdolla kuntavaaleissa myös kotikunnassaan Kirkkonummella. Hän toimi Kirkkonummen kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2017–2023.