Kokoomuksen Heinonen: Venäläisten kiinteistöhankintojen täyskielto saadaan vihdoinkin aikaiseksi

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen kiittää puolustusministeri Antti Häkkästä (kok.) tuoreesta hallituksen esityksestä, jolla kielletään venäläisiltä henkilöiltä ja organisaatioilta kiinteistöjen hankkiminen Suomesta. Kiinteistöjen hankinta kielletään esityksessä niiden maiden kansalaisilta, joiden kansalaisuusvaltio käy hyökkäyssotaa ja joka voi aiheuttaa uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Heinonen pitää hallituksen esitystä keskeisenä Suomen turvallisuuden kannalta.

”Edellinen hallitus päätyi arviossaan siihen, ettei tällaista kiinteistöjen täyskieltoa tarvita. Kuitenkin olemme nähneet Venäjän käyttävän laaja-alaisen vaikuttamisen keinoja tavoitteidensa edistämiseen. On siis ehdottoman tärkeää, että kokoomusjohtoinen hallitus on ottanut asiassa vahvan otteen ja vie tätä esitystä nyt eteenpäin”, sanoo Heinonen, joka nosti huolen venäläisten kiinteistökaupoista eduskunnassa esille jo alkuvuodesta 2009.

Kiinteistöjä voidaan käyttää turvallisuutta vaarantaviin tarkoituksiin, kuten tiedusteluun tai vihamielisen toiminnan valmisteluun. Vaikka täysin aukotonta järjestelmää ei voida luoda, hallitus esitys vähentää pitkän aikavälin uhkapotentiaalia ja tekee puuttumisesta ennakoivampaa. Lausuntokierroksen myötä kynnystä bulvaanien käyttöön puuttumiseen on madallettu. Myös jälkikäteiseen puuttumiseen tarvittavat lisäkeinot ovat pohdinnassa turvalunastuslainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

"Venäjä on jo vuosia käynyt laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja pyrkinyt horjuttamaan länsimaita erilaisten vaikuttamiskeinojen avulla. Kiinteistöhankinnat ovat yksi keino, jota voidaan käyttää Suomen turvallisuutta vastaan. Hallituksen esitys on tärkeä askel turvallisuutemme vahvistamisessa", Heinonen toteaa.

”Suomen on oltava valmis suojaamaan itseään vihamieliseltä vaikuttamiselta, eikä turvallisuudestamme voi tinkiä. Tavoitteenamme on vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta kaikin keinoin, ja tämä esitys on yksi pala tässä kokonaisuudessa”, Heinonen päättää ja pitää tärkeänä, että seuraava toimi, millä voidaan puuttua takautuvasti jo tehtyihin kiinteistökauppoihin, saadaan pian eduskuntaan.