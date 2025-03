Uudenmaan RKP lähtee aluevaaleihin täysillä ehdokaslistoilla

– Olen erittäin tyytyväinen ja ylpeä ehdokaslistoistamme Uudellamaalla. Lämmin kiitos kaikille ehdokkaillemme, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta ja työskentelemään parempien pelastus- ja terveyspalvelujen puolesta Uudellamaalla. Meillä on ehdokaslistoillamme monia päteviä ja asiantuntevia ehdokkaita – olen varma, että jokainen löytää itselleen sopivan ehdokkaan RKP:n listalta, sanoo RKP:n Uudenmaan puheenjohtaja Karin Cederlöf.

Uudenmaan RKP on saavuttanut tavoitteensa laajasta edustuksesta ehdokaslistoillaan:ehdokkailla on monipuolista osaamiista ja tulevat erilaisista taustoista. Piirillä on myös tasapainoinen sukupuolijakauma ehdokaslistoillaan, joilla on 52 % naisia ja 48 % miehiä. Joukossa on sekä täysin uusia ehdokkaita että istuvia aluevaltuutettuja.

Hyvinvointialueiden ehdokkaiden lisäksi Uudenmaan RKP:llä on myös kuntavaaliehdokkaita 21 kunnassa Uudellamaalla.

– Meillä on vahvat listat eri puolilla Uudenmaan kuntia. On inspiroivaa nähdä lähidemokratiaa käytännössä. Haluan kiittää kaikkia paikallisia toimijoita, jotka ovat osallistuneet kuntavaaliehdokkaiden rekrytointiin tai ovat itse asettuneet ehdolle. Olen vakuuttunut siitä, että teemme hyvän kuntavaalituloksen Uudellamaalla, Cederlöf sanoo.

RKP:n ehdokkaat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Anders Adlercreutz, Kirkkonummi

Lea Adolfsson, Raasepori

Siv Ahlberg, Kirkkonummi

Anne Ahlefelt, Espoo

Anna Aintila, Kirkkonummi

Tobias Althoff, Kauniainen

Joni Alwindi, Espoo

Rainer Andersson, Espoo

Marita Backman, Espoo

Ralf Backman, Raasepori

Tom Backman, Inkoo

Harsh Barala, Espoo

Dennis Barman, Raasepori

Simon Berg, Espoo

Johan Berglund, Raasepori

Marie Bergman-Auvinen, Inkoo

Simon Bergström, Kauniainen

Staffan Björklund, Raasepori

Matilda Björkqvist, Kirkkonummi

Håkan Blomberg, Espoo

Peter Braskén, Raasepori

Gustav Båsk, Espoo

Karin Cederlöf, Espoo

Hanne-Grete Christensen, Espoo

Markus Degerlund, Raasepori

Anita Dufholm, Raasepori

Tom Eklundh, Espoo

Maria Ekman, Kauniainen

Greger Englund, Kirkkonummi

Ida Flemmich, Siuntio

Berndt Gottberg, Siuntio

Fred Granberg, Espoo

Patricia Grönholm, Inkoo

Eva-Lena Gästrin, Espoo

Minna Hakapää, Kirkkonummi (sit.)

Martin Heinrichs, Espoo

Mikael Heinrichs, Kirkkonummi

Eva Helle, Espoo

Andreas Hindrén, Raasepori

Maria Holmberg, Raasepori

Sven Holmberg, Raasepori

Bjarne Häggman, Espoo

Nina af Hällström, Espoo

Charlotta Jakobsson, Espoo

Mårten Johansson, Raasepori

Emelie Jungner, Inkoo

Iiro Jääskeläinen, Lohja

Anna Lena Karlsson-Finne, Kauniainen

Susanne Kollin, Hanko

Anna Korhonen, Espoo

Ulrika Krook, Kirkkonummi

Tom Kullberg, Hanko

Merja Laaksonen, Siuntio

Christel Lamberg-Allardt, Kauniainen

Johan Lassus, Espoo

Christel Lindholm, Raasepori

Ludvig Lindholm, Raasepori

Catharina Lindroos, Espoo

Peetu Luiro, Espoo

Rasmus Lundén, Espoo

Jan Lydman, Kirkkonummi

Mathew Mailaparampil, Espoo

Anders Malmsten, Espoo

Anna Sofia Nevanlinna, Espoo

Håkan Nyman, Espoo

Katja Nyström-Lehikoinen, Siuntio

Anna Oksanen, Raasepori

Werner Orre, Raasepori

Päivi Puntila, Espoo

Eliel Renlund, Espoo

Linda Ring, Raasepori

Peter Rolin, Espoo

Mats Rosengård, Espoo

Tua Sandberg, Raasepori

Heidi Seppälä, Vihti

Maria Sevon, Raasepori

Kaj Sjöblom, Kirkkonummi

Caroline Sparf, Espoo

Gunilla Starck, Raasepori

Eva Storgårds, Espoo

Denis Strandell, Hanko

Julia Ståhle, Espoo

Peter Sundelin, Kirkkonummi

Pia-Lisa Sundell, Kauniainen

Christian Söderlund, Raasepori

Markus Söderman, Espoo

Isabella Tiermas, Espoo

Yuliia Tolonen, Kirkkonummi

Marika Törnqvist-Björklund, Raasepori

Martin Valtonen, Kirkkonummi

Fredrik Waselius, Kauniainen

Anita Westerholm, Raasepori

Viviann Westermark, Inkoo

Henrik Wickström, Inkoo

Leif Wirtanen, Lohja

Marzieh Zare, Espoo

Niclas Zweigberg, Raasepori

Maj Åberg-Hildén, Kirkkonummi





RKP:n ehdokkaat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

Agneta Alm, Loviisa

Stefan Andersin, Porvoo

Christer Andersson, Porvoo

Elin Andersson, Porvoo

Otto Andersson, Loviisa

Marianne Andersson-Lindqvist, Sipoo

Olivia Antas, Lapinjärvi

Pia Baumgartner, Loviisa

Monica Björkell-Ruhl, Loviisa

Patrik Björkman, Porvoo

Elin Blomqvist-Valtonen, Porvoo

Marina Borgman, Porvoo

Alvar Burman, Sipoo

Bernhard Edgren, Porvoo

Sebastian Ekblom, Porvoo

Benny Engård, Lapinjärvi

Marica Enlund, Sipoo

Charlotta Fagerberg, Porvoo

Otto Flykt, Porvoo

Annette Forsblom, Porvoo

Barbara Grandell, Sipoo

Beatrice Grandell, Sipoo

Henrik Gripenberg, Loviisa

Maria Grundström, Loviisa

Laura Günsberg-Sandström, Sipoo

Malin Havila, Porvoo

Kaled Hegli, Porvoo

Sofia Hoff, Porvoo

Annina Hollmén, Loviisa

Christoffer Hällfors, Sipoo

Tommy Häyrynen, Porvoo

Sofie Klawér-Kallio, Porvoo

Tomas Liljeberg, Porvoo

Petra Lind, Askola

Bosse Lindfors, Loviisa

Hans-Peter Lindgren, Sipoo

Sten Lindgren, Myrskylä

Stina Lindgård, Porvoo

Mona Lindlöf, Porvoo

Kaj Lindqvist, Sipoo

Benita Lipponen, Sipoo

Bodil Lund, Porvoo

Oscar Lökfors, Porvoo

Thérèse Meriheinä, Loviisa

Ulf Meriheinä, Porvoo

Kristian Mikander, Sipoo

Niklas Montonen, Porvoo

Tove Munkberg, Porvoo

Ada Möller, Sipoo

Emil Nygård, Loviisa

Mikaela Nylander, Porvoo

Timo Nyman, Sipoo

Hannu Ollikainen, Sipoo

John Pelkonen, Porvoo

Kristel Pynnönen Andersson, Porvoo

Marika Railila, Sipoo

Amanda Raunio, Porvoo

Frida Sigfrids, Porvoo

Mimi Skog, Sipoo

Sharie Sveholm, Porvoo

Kari-Matti Syrjäinen, Sipoo

Irina Sågbom, Porvoo

Simon Sällström, Sipoo

Johan Söderberg, Porvoo

Iida Tall, Sipoo

Staffan Tast, Loviisa

Jacqueline Utujije-Habiyakare, Porvoo

Nikolaj von Veh, Porvoo

Tina Väyrynen, Porvoo

Göran Wallén, Lapinjärvi

Chi Weckström, Sipoo

Roger Wide, Loviisa

Anders Wikström, Sipoo





RKP:n ehdokkaat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Carola Bäckström, Vantaa

Ulf Dahlman, Vantaa

Frida Forsblom-Prittinen, Vantaa

Sanni Hilpinen, Vantaa

Hanna Holmberg-Soto, Vantaa

Harry Johansson, Kerava

Patrik Karlsson, Vantaa

Jan-Peter Sjöroos, Kerava



RKP:n ehdokkaat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella

Monica Avellan, Tuusula

Johan Sundholm, Nurmijärvi

Nina Wagner-Nyman, Nurmijärvi

Heidi Warelius, Mäntsälä