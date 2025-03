Vihreillä 272 aluevaaliehdokasta Uudellamaalla

Uudenmaan Vihreät on jättänyt Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan aluevaalien ehdokaslistat. Listat jätettiin maanantaina 3.3. ja niitä täydennettiin tiistaina 4.3.2025.

Itä-Uudellemaalle on asetettu 44 ehdokasta, Keski-Uudellemaalle 55 ehdokasta, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 75 ehdokasta ja Länsi-Uudellemaalle täysi 98 ehdokkaan lista. Aluevaaliehdokkaita on Uudenmaan alueella enemmän kuin viime vaaleissa.



“Ehdokasasettelumme onnistui todella hyvin! Mukana aluevaaleissa on vaikuttava joukko sekä vanhoja konkareita että innokkaita ensikertalaisia. Uskon, että tästä joukosta löytyy jokaiselle hyvä ehdokas, ja että näillä listoilla ylitämme gallupit sekä vahvistamme asemaamme kaikilla Uudenmaan hyvinvointialueilla. Myös kuntavaaleissa paikalliset vihreät ovat tehneet loistotyötä ympäri Uudenmaan. Uskon, että suomalaiset näyttävät keväällä luontonsa ja äänestävät koulutuksen sekä lähiluonnon puolesta vastavoimana hallituksen politiikalle.” arvioi tulevia vaalitunnelmia Uudenmaan Vihreiden puheenjohtaja Santeri Leinonen.



Istuvista aluevaltuutetuista 20 on jälleen ehdolla, mukaan lukien Uudenmaan alueen aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat Henna Partanen, Laura Tulikorpi, Tiia Lintula ja Lilli Kahri. Mukana ehdolla on myös istuva kansanedustaja Saara Hyrkkö Länsi-Uudeltamaalta.



Erityisen hyvin ehdokasasettelussa on onnistunut Keski-Uudenmaan Tuusula, jossa Vihreiden ehdokaslista on kasvanut huomattavasti viime aluevaaleista. "Tuusulassa on melkein kaksinkertainen määrä aluevaaliehdokkaita viime vaaleihin verrattuna ja suurin osa kuntavaaliehdokkaista onkin ehdolla myös aluevaaleissa. On upeaa nähdä kuinka meidän ehdokkaat haluavat vaikuttaa koko Keski-Uudenmaan alueella!" iloitsee Tuusulan Vihreiden puheenjohtaja Sini Riihimäki.



Vihreiden listalla on tarjolla laajasti eri alojen osaamista aluevaltuustoihin. Terveys- ja hyvinvointiala korostuu, kun ehdolla on mukana esimerkiksi erikoislääkäreitä, lääkäreitä, sosiologeja, psykologeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä sosiaali- ja terveysalan opettajia. Pelastus- ja turvallisuusalan osaajat näkyvät myös listalla. Kestävyys korostuu vihreiden listalla, sillä ehdolla on monia ympäristö- ja kestävyysalan osaajia. Lisäksi listalta löytyy monenlaista muuta osaamista, joka auttaa vastaamaan hyvinvointialueiden moniin haasteisiin.



Laajalla ja monipuolisella ehdokaslistalla Vihreiden tavoitteena on laajentaa äänestäjäkuntaansa ja tavoittaa uusia ihmisiä. Ehdokkaiden ikäjakauma on alle 20-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin. Ruotsinkielisiä ehdokkaita listalla on useita ja kampanjaa tehdään myös englanniksi.



Aluevaltuustot ovat menneellä kaudella kokeneet haasteita erityisesti rahoituksen suhteen, mutta katse on nyt vahvasti tulevassa.



“Länsi-Uudellamaalla olemme hyvinvointialueen tiukasta taloustilanteesta huolimatta onnistuneet vahvistamaan lastensuojelun resursseja, säilyttämään omaishoidontuen ja vapaiden määrän lakisääteistä korkeammalla tasolla sekä kohtuullistamaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakasmaksukorotuksia. Vihreitä tarvitaan jatkossakin aluevaltuustoihin pitämään heikoimpien puolta, tukemaan toimivia julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja ja vaatimaan hyvinvointialueilta kantamaan oman osansa ilmastonmuutoksen torjunnasta.” kuvailee Länsi-Uudenmaan valtuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen mennyttä ja tulevaa aluevaltuustokautta.



“Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme sitoutuneet tekemään kestäviä valintoja ja rakentaneet kunnianhimoisen uudistusohjelman. Oli suuri pettymys, että valtio ei tukenut ohjelmamme toteuttamista ja hylkäsi lisärahoitushakemuksemme. Seuraavan aluevaltuustokauden suurimpia haasteita onkin, miten saamme riittämättömällä rahoituksella siirrettyä palveluiden painopisteen raskaammista palveluista ennaltaehkäisevään työhön.” pohtii aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Laura Tulikorpi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen haasteita.



"Olemme olleet tämän kauden kokoamme merkittävästi vaikuttavampi ryhmä. Tulevalla kaudella on tärkeää huolehtia siitä, ettemme päädy säästöpaineiden alla tekemään typeriä päätöksiä. Asukkaiden luottamusta palveluihin on kyettävä vahvistamaan taloudellisesti vaikeina aikoinakin." kertoo Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Tiia Lintula.



“Me Itä-Uudellamaalla jatkamme työtä kaikkien asukkaiden palvelujen turvaamiseksi – myös tässä kriittisessä taloustilanteessa. Kustannusten kasvu ja työvoimapula vaativat ratkaisuja, kuten työhyvinvointiin panostamista. Siitä huolimatta, palvelut tulee olla kaikkien saatavilla esimerkiksi kielestä tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta.” arvioi Itä-Uudenmaan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Lilli Kahri tulevan tulevan kauden painopisteitä.



Kaikki Uudenmaan Vihreiden aluevaaliehdokkaat päivittyvät Uudenmaan Vihreiden kotisivuille.