RKP lähtee vaaleihin vahvoilla listoilla

Kunta- ja aluevaaleissa on kyse siitä, miten rakennamme yhdessä yhteiskunnan. Taloudellisesti kireinä aikoina arvot nousevat entistä tärkeämmiksi päätöksiä tehtäessä. RKP:lle asia on selvä: me laitamme ihmiset keskiöön.

- Tämän päivän polarisoituneessa ilmapiirissä RKP:tä tarvitaan yhteiskunnan tasapainottavana voimana. Vahvana kunta- ja hyvinvointipuolueena, läsnäolomme on ratkaisevan tärkeää. Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että meillä on kuntavaaleissa laaja ehdokasjoukko. Meillä on myös täydet listat monella hyvinvointialueella, ja ehdokkaat ovat hyvin valmistautuneita, sanoo RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff.

- Tärkeä tavoite meille on ollut saavuttaa listoillamme hyvä tasapaino sukupuolen, iän ja kokemuksen välillä. Meillä on laaja ikäjakauma ja suhteellisen tasainen sukupuolijakauma. Ehdokkailla on sekä monipuolinen osaaminen että tausta, mikä on erittäin ilahduttavaa, Guseff jatkaa.

RKP:n rooli tasapainottavana ja yhdistävänä voimana on tärkeämpi kuin koskaan. RKP odottaa aktiivista vaalikampanjaa vahvan ja sitoutuneen ehdokaspohjan ansiosta.

- Olemme valmiita keskustelemaan tärkeistä asioista, tapaamaan äänestäjiä ja työskentelemään politiikan puolesta, joka yhdistää, kehittää ja vahvistaa kuntiamme ja hyvinvointialueitamme.

- RKP:n tehtävä yhteiskunnassa on selkeä. Luomme yhteiskunnan, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä. Yhteiskunnan, jossa rakennamme, jossa teemme yhteistyötä, emmekä hajota. Luomme yhdessä hyvää arkea, Guseff toteaa lopuksi.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue asettaa kuntavaaleissa 1193 ehdokasta ja aluevaaleissa 357 ehdokasta.