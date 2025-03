Aluehallitus päätti yhteistoimintamenettelyjen tuloksesta

Keski-Suomen hyvinvointialueen viidennet YT neuvottelut käytiin 17.12.2024–25.2.2025. Aluehallitus merkitsi neuvottelujen tuloksen tiedokseen ja totesi, että neuvottelutuloksen edellyttämien toimenpiteiden mukaiset päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä hallintosäännön mukaisesti.

Keski-Suomen hyvinvointialueella yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluyksiköitä ja toimipisteitä yhdistetään, ja sen myötä yhteensä 10 palvelupäällikkö- ja lähiesihenkilötehtävää päättyy. Lisäksi terveydenhuollon palveluissa seitsemän päällikkötehtävässä toiminutta jatkavat tehtävänimikkeidensä mukaisesti ylihoitajan tai ylilääkärin hoito- ja lääketieteelliseen johtamisen ja kehittämisen tehtävissä. Myös hyvinvointialueen apuväline- ja hoitotarvikepalveluita organisoidaan uudelleen, jotta palvelu olisi entistä sujuvampaa. YT-neuvottelujen tuloksena syntyy henkilöstökuluissa noin 750 000 euron vuotuinen säästö.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyihin muutosesityksiin sisältyy esitys seuraavien virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta. Aluehallitus päätti lakkauttaa 30.4.2025 alkaen 9 virkaa ja perustaa 3 virkaa.

Johtajaylilääkärin rekrytointi alkaa

Aluehallitus päätti käynnistää johtajaylilääkärin viran rekrytoinnin sekä valtuutti sosiaali-ja terveyspalveluiden toimialajohtajan toteuttamaan rekrytointiprosessin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen johtajaylilääkärin virka on vapautumassa syyskuusta alkaen. Johtajaylilääkärin virkavalinnasta päättää aluehallitus.

Johtajaylilääkärin kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla ja lääketieteen tohtorin tutkinto sekä laaja johtamiskokemus terveydenhuollon alalta. Eduksi katsotaan dosentin arvo sekä kokemus toimielintyöskentelystä.

Johtajaylilääkäri toimii hyvinvointialueen terveydenhuollon ylimpänä viranhaltijana, terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä ja johtaa ja valvoo Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyden- ja sairaanhoitoa.

Aluehallitus hyväksyi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman

Aluehallitus päätti hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2025. Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista ylläpitävällä ja kehittävällä täydennyskoulutuksella edistetään henkilöstön jatkuvaa ammatillista kehittymistä sekä turvataan asiakas- ja potilasturvalliset ja vaikuttavat, väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sisältää koko hyvinvointialueen yhteisten osaamisen kehittämistavoitteiden lisäksi:

Kuvauksen Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstörakenteesta ja eläköitymisestä.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn hallinnan periaatteet ja toimintatavat.

Hyvinvointialueen periaatteet ikääntyneiden ja työkyvyttömyysuhan alaisten työkyvyn ylläpitämiseksi.

Toimenpiteet osaamisen kehittämisestä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseksi.





Toimielinrakenteesta uusi ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle uutta toimielinrakennetta ja sitä koskevia hallintosäännön muutoksia noudatettavaksi 1.6.2025 alkaen. Aluevaltuusto palautti esityksen toimielinrakenteesta ja sitä koskevasta hallintosäännön muutoksista valmisteluun 18.2. Toimielinrakenne ja sitä koskevat hallintosäännön muutosesitykset on valmistelussa tarkasteltu uudelleen. Esitykseen on tehty seuraavat muutokset:

Jaostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla aluehallituksen jäseniä. Jaostojen jäseniksi voidaan valita aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi aluevaltuutettuja sekä varavaltuutettuja.

Turvallisuuslautakunnalle on lisätty uusi tehtävä (lausunnon antaminen hankintasuunnitelmista)

Toimielinrakenteeseen tulisi puheenjohtajien toimikunta, jonka tavoitteena on kiinteä yhteistyö valtuuston puheenjohtajiston, valtuustoryhmien puheenjohtajien sekä aluehallituksen puheenjohtajien kesken

Valtuustoryhmien puheenjohtajan palkkio olisi 100 euroa valtuutettua kohden, mutta maksimissaan 1000 euroa vuodessa.

Aluehallitus päättäisi vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Asiaa koskeva päätösvalta on jo aluevaltuuston päätöksenteolla delegoitu aluehallitukselle eikä hallintosäännössä olisi lakisääteisissä vaikuttamistoimielimissä kiinteitä paikkoja muille kuin kuntien ehdottamille jäsenille.





Aluehallituksen jäsen Jukka Haaparanta teki lisäyksen Jouko Nykäsen ja Jani Ylälehdon kannattamana valtuustoryhmien puheenjohtajan palkkio asiaan ja esitti, että ryhmäpuheenjohtajien palkkio voidaan maksaa osana puolueiden ryhmärahaa. Esitystä muutettiin äänestyksen jälkeen äänin 6–7.

Aluehallituksen jäsen Jouko Nykänen Jani Ylälehdon kannattamana ehdotti, ettei hallintosääntöä muuteta lautakuntarakenteen eikä vaikuttamistoimielinten osalta. Sekä lautakuntarakenteen että vaikuttamistoimielin osalta pohjaesityksiä ei muutettu äänestyksien perusteella äänin 9–4.

Keski-Suomen hyvinvointialue suhtautuu kriittisesti hankintalain muutoksiin

Aluehallitus päätti Keski-Suomen hyvinvointialueen lausunnosta työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalain muutoksiin. Hyvinvointialue suhtautuu esitettyihin muutoksiin kriittisesti.

Uudet lakiehdotukset supistaisivat hyvinvointialueen itsehallintoa, jos hyvinvointialueen mahdollisuutta päättää toimintojensa järjestämisestä sidosyksikkö- ja inhouse-hankinnoilla rajoitetaan. Kategorinen 10 prosentin minimiomistusvaatimus sidosyksiköissä ja inhouse-yhtiöissä on ongelmallinen, koska inhouse-hankintoja tehdään eri toimialoilla sekä erilaisissa markkinatilanteissa ja olosuhteissa. Kategorinen vaatimus tulisi kokonaan poistaa tai vähintään siihen tulisi tehdä rajauksia. Inhouse-hankintoja on tehty erityisesti skaala- ja volyymietujen tavoittelemiseksi, mitkä menetettäisiin. Tämä aiheuttaisi merkittäviä muutoskustannuksia ja pysyviä lisäkustannuksia. Lisäksi minimiomistusvaatimus heikentäisi alueellisesti merkittäviä yhteistyömahdollisuuksia hyvinvointialueiden ja kuntien kesken ja on siirtymäajaltaan täysin riittämätön.

Lakiehdotus saattaa asettaa julkiset toimijat epäedulliseen asemaan suhteessa markkinoihin ja se lisää kustannusriskiä ainakin lyhyellä aikavälillä. Hankintaprosessiin esitettyjen muutosten sanamuodoissa on ilmauksia, jotka jäävät epätäsmälliseksi ja siten hankintayksikön itse tulkittavaksi. Hallitusohjelman ja lakiehdotuksen kirjauksien taustalla näyttäytyy erityisesti yritysten ja elinkeinoelämän näkökulma, jota tulisi tasapainottaa lakiehdotuksen useissa kohdissa.

Lakiehdotukset toteutuessaan lisäävät hyvinvointialueen kustannuksia sekä investointeina että suorina menoina. Kustannusten lisääntymiseen voidaan varautua vain rajoitetusti. Lakiehdotukset ovat monin osin hyvinvointialueen kannalta epäedullisia sekä taloudellisesti että alueellisesti. Lisäksi lakiehdotuksen kokonaisvaikutusten arviointi on ylipäätään kesken, joka vaikeuttaa asian arviointia.

Aluehallitus kannattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painoarvon lisäämistä hyvinvointialueiden rahoituksessa

Aluehallitus päätti kokouksessaan 4.3. antaa lausunnon valmisteilla olevasta hyvinvointialueiden rahoituslaista. Keski-Suomen hyvinvointialue kannattaa sitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella myönnettävä rahoituksen osuus nousee ja asukasmäärän muutoksen myötä myönnettävä rahoitus pienenee. Lausunto koskee lakiesityksen luonnosta, jolla muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella kohdennettavan rahoituksen osuutta nostettaisiin 1,5 prosenttiin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta.

Keski-Suomen hyvinvointialue pitää tärkeänä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohjan laatu varmennetaan riittävällä tavalla. Hyvinvointialueiden käynnistysvaiheessa on ilmennyt erilaisiin tietopohjiin ja kirjaamiskäytäntöihin liittyvät eroavaisuuksia ja tietopohjien poikkeavuuksia.

Lausunnossa painotetaan sitä, että rahoituslaki muodostaa kokonaisuuden, jonka yksittäisten yksityiskohtien muuttamisella ei saavuteta sille asetettua alkuperäistä tavoitetta. Koko rahoitusjärjestelmää tulee kehittää havaittujen epäkohtien poistamiseksi. Luottamus rahoitusjärjestelmään ja sen kannustavuuden sekä rahoituksen ennakoitavuuden kasvattaminen tulisi priorisoida tulevan kehittämistyön pohjaksi.

Lähtökohtana tulee olla, että siirtymäkauden jälkeen kaikkien alueiden rahoitus perustuu yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen yhtenäiseen tarveperusteiseen malliin. Rahoitusjärjestelmää tulee yksittäisien muutosten sijaan kehittää siten, että yhtenäinen rahoitusperiaate voidaan saavuttaa hyvinvointialueiden rahoituksen kannalta kannustavasti, ennakoivasti, maltillisesti ja rahoituksen kannalta kestävällä tavalla.

Aluehallitus käsitteli yksilöasianjaoston raporttia

Yksilöasianjaosto esitteli raporttinsa aluehallitukselle. Jaosto on nostanut raportissaan useita kehityskohteita keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. Raportissa kehityskohteina ovat erityisesti ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, vammaisten palvelut sekä omaishoidon tuki.

Ennaltaehkäisevän tuen osalta jaosto on nostanut esille muun muassa, että asiakkaan ohjaukseen, neuvontaan ja ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa, työllisyyspalvelujen ja toimeentuloturvan muutokset tulevat haastamaan toimeentulotuen varassa olevien asiakkaiden toimeentuloa ja palveluiden saavutettavuutta entisestään sekä palveluohjausta kaivataan ensisijaisten tukien hakemiseen.

Vammaispalvelujen osalta jaosto on kiinnittänyt huomiota muun muassa kuljetuspalveluiden toimivuuteen ja asiakasviestintään. Omaishoidon tuen osalta havaintoina on muun muassa, että asiakkaiden tarpeita arvioidaan yhteismitallisesti, mutta palkkioluokkien kriteerit ovat tiukat, mikä aiheuttaa epäreiluuden kokemuksia.

Raportista ilmenee myös, että jaoston toiminta on ollut laadukasta. Hallinto-oikeus on kumonnut vain prosentin jaoston ratkaisuista.

Muut asiat

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se toteaa Sirkku Ingervon luottamustoimen päättyneeksi hänen menetettyään yleisen vaalikelpoisuutensa alueelta poismuuton vuoksi. Aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaan uudeksi aluevaltuutetuksi järjestyksessä seuraavan henkilön ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaan.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut ja nimesi vastuualuejohtaja Hanna Vihavaisen Sakupe Oy:n osakaskokouksen 11.3.2025 kokouskohtaiseksi edustajaksi.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja: