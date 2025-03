RKP:n Yhteispiiri lähtee vaaleihin yhdeksällä hyvinvointialueella ja 18 kunnassa

RKP lähtee vaaleihin vahvoilla listoilla 4.3.2025 18:47:11 EET | Tiedote

RKP lähtee kunta- ja aluevaaleihin vahvoilla listoilla. Viime kuntavaaleissa RKP saavutti viiden prosentin kannatuksen ja nyt tavoitteena on mennä eteenpäin. Olemme edustettuina useissa uusissa kunnissa, kuten Ikaalisissa, Joensuussa, Kittilässä, Multialla ja Rovaniemellä. Lisäksi meillä on täydet listat monilla hyvinvointialueilla. RKP on edustettuina näissä vaaleissa myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. Edellisissä aluevaaleissa RKP pärjäsi erittäin hyvin. RKP nousi suurimmaksi puolueeksi sekä Pohjanmaalla että Itä-Uudellamaalla, ja tähän pyrimme myös näissä vaaleissa.