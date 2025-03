Helppo kotitesti säästää ihmishenkiä

Suomen Gastroenterologipalvelut Oy on perustettu 2022. Yhtiön toimiala on lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut. Yhtiö on rekisteröinyt patentti- ja rekisterihallitukseen aputoiminimen GasEndo suolistosyöpäseula. Tärkeimmät yhtiökumppanit ovat Docrates syöpä sairaala ja Mehiläinen Oy Tikkurila ja Tampere, joissa tehdään suolistotähystyksiä. Mikkeliläinen Observis Oy on rakentanut GasEndo syöpäseulan vahvan tunnistamisen ja logistiikan. Vita laboratoriot Oy analysoi syöpäseulan näytteet. Ajas Oy on tuottanut yhtiön käyttämän potilastietojärjestelmän.