Lähisuhdeväkivaltaan haetaan apua ennätyksellisen paljon

Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) avopalveluista apua haki vuonna 2024 runsaat 5 700 henkilöä koko maassa. ETKL:n jäsenyhdistysten turvakodeissa oli lähes 4 300 henkilöä. Verkkopalveluissa, lähinnä chateissä, kohdattiin lähes 2 800 avunhakijaa.

”Avun hakeminen on muuttunut ja tällä hetkellä apua haetaan enemmän avopalveluyksiköistä kuin turvakodeista. Tämä on hyvä kehitys, sillä avopalveluun hakeudutaan usein jo varhaisemmassa vaiheessa kuin turvakotiin. Avun hakemisen kynnys on siis madaltunut”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen.

Palveluita on tarjolla lähisuhdeväkivaltaa kokeneille ja väkivaltaa käyttäneille. Apua on saatavilla myös väkivallalle altistuneille tai väkivaltaa kokeneille lapsille ja nuorille. Palveluihin ovat tervetulleita kaikki sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Jokaisen palveluntarve arvioidaan yksilöllisesti.

”Ajoittain avun hakijoita on ollut samanaikaisesti niin paljon, että esimerkiksi Turussa avopalvelun vastaanotto jouduttiin hetkeksi sulkemaan viime vuoden loppupuolella. Myös Jyväskylässä ajanvaraus jouduttiin hetkellisesti sulkemaan ruuhkan vuoksi. Tämä tarkoittaa, että kaikkia avun piiriin hakeutuneita ei ole voitu auttaa”, Muukkonen sanoo.

Avopalveluiden apu on asiakkaalle maksutonta. Viiden kerran keskustelut on rahoitettu pääsääntöisesti Stean kautta saadulla valtionavustuksella. Valtionavustuksen jatkuvuus on ratkaisevan tärkeää lähisuhdeväkivallasta kärsivien auttamisessa Suomessa.

Apua kannattaa hakea jo varhaisessa vaiheessa

ETKL:n jäsenyhdistysten tarjoamat avopalvelut ovat väkivallan kokijoille pääsääntöisesti lyhytkestoista keskusteluapua. Tukea annetaan yksilöllisesti sekä pariskuntana silloin, kun se on turvallista. Avopalveluissa käsitellään koettua, tunnistetaan koetut väkivallan muodot, arvioidaan uusiutumisen riskiä ja etsitään voimavaroja ja keinoja irtaantua väkivallasta.

”Apua kannattaa hakea heti, jos turvattomuuden tunteita herää. Jo pelko väkivallasta on riittävä syy hakeutua avopalveluihin tai tulla chattiin keskustelemaan.”

Avopalvelussa autetaan myös lapsia, jotka ovat altistuneet väkivallalle tai olleet väkivallan kohteena. ETKL:n kyselyyn (2025) vastanneista aikuisena väkivaltaa käyttäneistä tai kokeneista kaksi kolmasosaa oli kokenut väkivaltaa myös lapsuudessaan. Usein eli kahdessa kolmasosassa vastaajien tilanteista nämä kokemukset olivat jääneet käsittelemättä ja apu lapsuudessa saamatta.

”Lähisuhdeväkivallan vaikutukset lapsen elämään ovat pitkäkestoisia. Apua tulisi saada heti ja lapsuuden aikainen väkivalta ennaltaehkäistyä. Myös tekijän auttamisella on suuri merkitys ylisukupolvisten ketjujen katkaisemisessa. Väkivaltaiset käytösmallit periytyvät helposti, joten apua tulisi olla saatavilla kaikille väkivallan osapuolille”, Tiina Muukkonen sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton kyselyssä kolme neljästä väkivaltaa käyttäneestä vastaajasta kertoi, ettei heiltä ole koskaan kysytty väkivallan käyttämisestä. He, joilta oli kysytty, olivat kertoneet käyttäneensä väkivaltaa.

”Jos väkivallasta kysyttäisiin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa säännönmukaisesti, se helpottaisi tilanteen myöntämistä ja avun hakemista. Näin väkivallan kierre saataisiin katkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.”

Apua väkivaltaan on saatavilla

Chat auttaa nimettömästi ja matalalla kynnyksellä kaikkia väkivallan osapuolia, lapsia ja aikuisia.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tarjoavat apua väkivallan lopettamiseen ja siitä toipumiseen.

Turvakodit auttavat ympäri vuorokauden akuutissa tilanteessa kaikkialla Suomessa.

Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on turvallisten ihmissuhteiden asiantuntija. ETKL toimii valtakunnallisesti, jotta vauvat saavat turvallista hoivaa, lapset ja nuoret huomioidaan erotilanteessa ja lähisuhdeväkivalta loppuu. Liiton jäsenyhdistysten palveluista saa vuosittain apua yli 21 000 henkilöä ja vertaisryhmissä ja kohtaamispaikoissa on 26 000 osallistumiskertaa.