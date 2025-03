Keusoten päihdepalveluita kehitetään osana kuntoutuspalveluiden kokonaisuutta

AVI: Terveystarkastukset ja psykologipalvelut saatava oppilaitoksissa lain edellyttämälle tasolle 3.3.2025 08:48:35 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle (Keusote) määräyksen saattaa terveystarkastukset kouluissa ja oppilaitoksissa lain edellyttämälle tasolle marraskuun 2025 loppuun mennessä. Lisäksi aluehallintovirasto on kehottanut hyvinvointialuetta varmistamaan, että opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuus toteutuu lain mukaisesti. Työvoimapulasta johtuvia haasteita on Keusotessa ratkaistu lukuisilla toimenpiteillä, ja tilanne on parantunut huomattavasti.