Valtio ei saa hivuttaa vastuuta liikennetehtäviensä rahoituksesta kunnille

Suomalaiset arvostavat kulttuuripalveluja 28.2.2025

Suomalaisten tyytyväisyys kulttuuripalvelujen hoitoon on hyvin vahvalla tasolla kaikenkokoisissa kunnissa ympäri Suomen, selviää Kuntaliiton Kuntalaistutkimuksesta. Tyytyväisimpiä kulttuuripalvelujen hoitoon ollaan Turussa. Palveluita käyttävät antavat kulttuuripalveluille arvosanan 4,02 (asteikko 1-5). Tyytyväisimpiä ovat palveluja käyttävät, ja heistä erityisesti iäkkäät ja yksin asuvat, mutta kaikenikäisille palvelut ovat hyvin saavutettavia ja myös arvostettuja. Kuntalaistutkimuksen tulokset osoittavat, että kulttuuripalvelut arvostetaan hyvin korkealle ja että näillä palveluilla todella on suomalaisille suuri merkitys. Kulttuuri on osa kuntien laaja-alaisia hyvinvointipalveluja, joilla saadaan myös tulovirtaa kuntaan lippu- ja verotulojen sekä matkailun ja muun vierailutoiminnan kautta, jotka hyödyttävät myös paikkakunnan yrittäjiä.