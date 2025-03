Järvi-Suomen vesistöihin 1,3 miljoonaa euroa

Työttömyys tammikuussa 14,0 prosenttia 25.2.2025 08:00:53 EET | Tiedote

Keski­-Suomessa oli tammikuun lopussa yhteensä 17 671 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 054 (6,3 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli tammikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 534, mikä on 380 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 1 085, mikä on 395 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.