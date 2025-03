Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle myönnettiin Hyvän mielen työpaikka -merkki

MIELI Suomen Mielenterveys ry myönsi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle Hyvän mielen työpaikka -merkin. Hakemusta varten Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtiin kattava tilannekatsaus ja kehittämissuunnitelma mieliystävällisistä käytännöistä työpaikalla. Mieliystävällisillä käytänteillä vähennetään työn kuormitusta ja ne auttavat selviytymään työn haasteista sekä tukevat työyhteisön toimintaa muutoksissa.

"Hyvinvointialueelle on jo vakiintunut käytäntöjä, joilla tuemme työyhteisön jäsenten hyvinvointia. Säännölliset yksikkökokoukset, kehittämispäivät ja henkilöstön kuuleminen erilaisten kyselyiden kautta ovat esimerkkejä siitä, miten henkilöstön mielenterveyttä tuetaan ja vahvistetaan arjessa", kertoo työhyvinvointikoordinaattori Sanna Laukkanen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Vahva halu kuunnella henkilöstöä näkyy erilaisten kyselyiden toteutuksessa, joilla kerätään tietoa henkilöstön hyvinvoinnista. "Työhyvinvointiryhmä kerää tietoa työyhteisöjen nykytilasta, jotta osaamme ottaa toteutukseen vaikuttavimmat toimenpiteet hyvinvoivan työelämän rakentamisessa. Meillä toimiva työhyvinvointiryhmä panostaa aktiiviseen, monipuoliseen ja vaikuttavaan työhön", Sanna Laukkanen kertoo.

Esihenkilöille tarjottava Psykologinen turvallisuus -koulutuskokonaisuus on yksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimenpiteistä, joilla kehitetään työyhteisön psykologista turvallisuutta. Psykologinen turvallisuus työyhteisöissä tarkoittaa ilmapiiriä, jossa jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä, tehdä virheitä ja pyytää apua ilman pelkoa negatiivisista seurauksista tai tuomitsemisesta.

"Esihenkilöt ovat avaintekijöitä, kun puhutaan psykologisen turvallisuuden toteutumisesta työyhteisöissä. Sallivan ja osallistavan työilmapiirin saavuttaminen edellyttää johtamistaitoja, joiden ylläpitäminen vaatii kouluttautumista. Tasavertaista ja vastaanottavaa toimintaympäristöä on vaikea rakentaa ilman sopivia työkaluja. Esihenkilö voi tuoda koulutusten opit koko työyhteisön käyttöön", palveluvastaava Enni Juusela kertoo.

Kohti entistä mieliystävällisempää työpaikkaa

Hyvän mielen työpaikka -merkin myöntäneen MIELI ry:n mukaan hakemuksesta välittyi, että henkilöstön mielenterveyden tukemiseksi on tehty paljon ja tekemistä halutaan vahvistaa systemaattisesti jatkossakin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue on asettanut useita kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä, joilla organisaatiosta tehdään entistä mieliystävällisempi työntekijöille. Kehittämiskohteita ovat psykologisen turvallisuuden edistäminen, työyhteisöjen ristiriitatilanteiden käsittely ja vähentäminen sekä työhyvinvoinnin suunnitelmallisuuden kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman laatimisella. Tavoitteena on, että mielenterveyttä tukeva ja sitä edistävä avoin ja empaattinen työkulttuuri vahvistuu.

Hyvän mielen työpaikka -merkki lisää työyhteisöjen ymmärrystä mielenterveydestä työssä ja kannustaa kehittämään mielenterveyttä tukevia käytäntöjä työpaikalle. Merkin saaminen on tunnustus tehdystä työstä ja kannustin jatkaa kehittämistyötä. Merkin myöntämispäivästä 21.2.2025 laskien se on voimassa vuoden, ja uusi hakukierros mahdollistaa kehityksen jatkamisen tuleville kausille.