Keskimaan markkina-asema vahvistui edelleen päivittäistavarakaupassa – investoinnit myymäläverkostoon vauhdittavat kasvua

Sokkarin parkkihallin hinnoittelu uudistuu – ensimmäisten tuntien hinnat puolittuvat ja ensimmäiset kaksi tuntia ilmaiseksi sunnuntaisin 18.2.2025 13:45:00 EET | Tiedote

P-Sokoksen uusi hinnoittelu astuu voimaan 21. helmikuuta 2025, ja se tarjoaa asiakkaille entistä edullisempia ja joustavampia pysäköintimahdollisuuksia. Perusmaksua on laskettu kahden ensimmäisen tunnin osalta 1 eurosta per 30 minuuttia 1 euroon per tunti, eli hinta on puolittunut entisestä. Lisäksi sunnuntaisin kaksi ensimmäistä tuntia ovat ilmaisia.