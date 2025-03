Kutsu: Tutkijat taustoittavat kunta- ja aluevaalien kysymyksiä

Tapaaminen järjestetään keskiviikkona 12.3.2025 kello 9.30–11.00, Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, yliopistonkatu 4, 2. kerros, Think Lounge (201). Tilaisuuden aikana tarjoamme aamupalan.

Ohjelma

Äänestäjien käyttäytyminen tuplavaaleissa: uhka vai mahdollisuus? Apurahatutkija Theodora Helimäki, valtiotieteellinen tiedekunta:

Tämän kevään kunta- ja aluevaalit ovat äänestäjälle uusi tilanne, kun vaaleja on kerralla kahdet. Mihin äänestäjät kiinnittävät huomiota, kun he valitsevat ehdokkaan? Onko tuplavaaleissa odotettavissa sekaannusta vai demokratian voittojuhla?

Voidaanko aluevaltuustoissa päättää muustakin kuin leikkauksista? Tutkimusjohtaja Ville-Pekka Sorsa, valtiotieteellinen tiedekunta:

Viime aikoina on uutisoitu tiuhaan hyvinvointialueiden rahoitusvaikeuksista ja valtion säästökurista. Onko valtuustojen päätöksenteko keskittymässä ainoastaan budjettileikkauksiin? Mitä aluevaltuustot voivat tehdä yksin ja yhdessä kuntien kanssa vahvistaakseen palveluiden kestävyyttä ja laatua sekä asukkaiden hyvinvointia?

Pääkaupunkiseudun uusilta asuinalueilta puuttuu omistusasunnot – rakennetaanko kaupunkeihin vahingossa uusia ongelma-alueita? Professori Mari Vattovaara, Kaupunkitutkimusinstituutti URBARIA:n johtaja:

Kymmenen viime vuotta ovat olleet poikkeuksellista aikaa kaupunkikehityksen historiassa. Rakennusten koko pääkaupunkiseudulla on moninkertaistunut, asuntokanta on yksipuolistunut, asuntojen koko on pienentynyt, eivätkä luvatut palvelut ole toteutuneet toivotulla tavoin uusiin lähiöihin. Mikä on kuntien ja julkisen sektorin rooli tämän kehityssuunnan mahdollistamisessa ja voiko suuntaa muuttaa?



Jättipäiväkodit, käsiparit ja pedagogiikka: Mistä varhaiskasvatuksen laadussa on kyse? Professori Arniika Kuusisto, kasvatustieteellinen tiedekunta:

Varhaiskasvatuskeskustelua hallitsee puhe henkilöstöpulasta, säästötoimista ja jättipäiväkodeista, vaikka keskeistä lapsille ja heidän vanhemmilleen olisi pätevien ammattilaisten toteuttama laadukas varhaiskasvatus. Onko keskustelussa varhaiskasvatuksesta unohtunut lasten hyvinvointi sekä sen kyky toimia segregaatiokehityksen vastavoimana?

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 7.3. tästä linkistä. Ilmoitathan samalla mahdolliset erityisruokavaliot.



Tervetuloa tilaisuuteen!



Yhteystiedot:

+358 2941 22622

mediapalvelu[at]helsinki.fi

