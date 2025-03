Poikluoman risteyssillat peruskorjataan Kaarinassa – liikenne kavennetuille ajokaistoille

Kirjalansalmen sillan vaurioituminen etenee, mutta lisärajoituksille ei ole toistaiseksi tarvetta 4.3.2025 08:30:00 EET | Tiedote

Kirjalansalmen silta on erittäin huonossa kunnossa ja rakenteiden vaurioituminen etenee koko ajan. Etenkin ruostevaurioita on joka puolella siltaa ja ne lisääntyvät koko ajan. Toistaiseksi vaurioiden eteneminen ei ole heikentänyt sillan kantavuutta, mutta tilannetta seurataan koko ajan. Tällä hetkellä ei ole tarvetta liikenteen lisärajoituksille. Nykyisten rajoitusten noudattaminen on äärettömän tärkeää, jotta silta kestää uuden sillan valmistumiseen saakka.