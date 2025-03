ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Seinäjoen Ooperin tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

Hankealue on metsätalousmaata. Arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 350 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan hankealueen eteläpäästä Seinäjoen sähköasemalle. Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kolme.

Kuulemisessa saatiin 26 lausuntoa ja 20 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa vaikutukset maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, voimaloiden koko sekä yhteisvaikutukset.

Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien vaikutusten kohdistuvan maisemaan, linnustoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Hankkeella on kielteisiä vaikutuksia Orisbergin kulttuurimaisemalle, Ilmajoen Alajoen lakeusmaisemalle sekä Kyrönjokilaakson kulttuurimaisemalle. Kielteisiä vaikutuksia on myös Kylkisalonnevaan, Lauttajärveen ja Järvennevaan. Yhteysviranomainen katsoo, että vaikutukset voivat paikoin muodostua merkittäviksi. Maiseman osalta myös alueen eri tuulivoima- ja sähkönsiirtohankkeiden yhteisvaikutukset nousevat suuriksi. Linnustovaikutusarvioon liittyy epävarmuutta, minkä vuoksi vaikutukset linnustoon voivat olla arvioitua suurempia.

Läheisten Pelman metsän ja Nättypiin Natura 2000 -alueiden osalta ELY-keskus toteaa, että hankevaihtoehdon VE1 vaikutukset suojeluperustelajiin, joka on liito-orava, jäävät epävarmoiksi.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/ooperituulivoimaYVA.

