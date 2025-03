Europan 18 -arkkitehtuurikilpailu käynnistyi: Suomen kohteet Lahden Urheilukeskuksessa ja Turun Vähäheikkilän alueella

18. kertaa järjestettävässä Europan -kilpailussa jatketaan edellisten kausien kestävyysteemoja.

“Tällä kertaa painopisteenä on rakennetun ympäristön uudistaminen viisaasti: olemassa olevia resursseja säästämällä, uudelleen käyttämällä sekä kierrättämällä. Resurssit nähdään laajasti: ne voivat olla tilallisia, materiaalisia, kulttuurisia, sosiologisia ja ekologisia", kertoo Europan Suomen pääsihteeri Kirsti Rantanen.

Kilpailun järjestämisestä Suomessa vastaavan Europan Suomen puheenjohtajan Pia Sjöroosin mukaan Europan voi parhaimmillaan mahdollistaa nuorille ammattilaisille oman yrityksen perustamisen.

“Kannustamme aina kaupunkeja etenemään kilpailun jälkeen jatkosuunnitteluun voittajan kanssa”, Sjöroos toteaa.

Joka toinen vuosi järjestettävään Europan-arkkitehtuurikilpailuun osallistuu tuhansia suunnittelijoita, ja kilpailukohteita on lähes 50 ympäri Eurooppaa.

Kilpailijat voivat jättää ehdotuksen yhteen tai useampaan kohteeseen. Kilpailijoiden tulee olla alle 40-vuotiaita. Kussakin maassa kansallinen tuomaristo arvostelee kyseisen maan kohteisiin tehdyt ehdotukset. Suomessa kilpailua koordinoi Europan Suomi Finland.

Lahden Urheilukeskuksessa kilpailutehtävänä on ideoida alueelle kokonaisvaltainen konsepti kilpaurheilutapahtumien sekä liikunta- ja vapaa-ajantoimintojen kehittämiselle. Salpausselän ainutlaatuinen maisema, alueen kulttuurihistoria ja mahdollisuus yhdistää urheilua ja virkistystä kaupunkikeskustan tuntumassa tarjoaa hyvät lähtökohdat suunnittelulle. Osa ratkaisuista tulee olla toteutettavissa jo vuoden 2029 hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen tarpeisiin.

“Etsimme kantavaa maisemallista ja kaupunkikuvallista ideaa tekemään Urheilukeskuksesta monipuolisemman ja kamerankestävämmän”, Lahden kaupunginarkkitehti Johanna Palomäki sanoo.

Turun Vähäheikkilässä tavoitteena on löytää on ratkaisuja monipuoliselle täydennysrakentamiselle pienimittakaavaisen kaupunginosan ytimessä. Turun keskustan lähellä sijaitsevalle alueelle on tarkoitus rakentaa asuntoja noin 400 asukkaalle. Kilpailijoiden tehtävänä on lisäksi ideoida 1,5 kilometriä pitkän ja kapean kilpailualueen sade- ja tulvavesien hallintaa sekä kilpailualueen vanhojen teollisuusrakennusten uusiokäyttöä.

“Haluamme juhlistaa vettä! Sen sijaan, että hulevedet painettaisiin perinteiseen tapaan maan alle piiloon, haluamme hulevedet näkyväksi elementiksi Vähäheikkilässä. Alueen kehittämistä on pohdittu kaupungilla tuloksetta jo vuosia ja nyt kaipaamme tuoreita ajatuksia”, asemakaavapäällikkö Anri Linden Turun kaupungilta kertoo.

Media on tervetullut kilpailun aloitustilaisuuteen torstaina 6.3. klo 15:15. Paikka: RTS-sali, Malminkatu 16 A, Helsinki. Kahvitarjoilu klo 14:45 alkaen. Kohteiden edustajat ovat tilaisuudessa paikalla.