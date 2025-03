Suomen Urheiluliitto ja Veikkaus sopivat pääyhteistyökumppanuudesta - Jatkuu Los Angelesin olympialaisiin saakka

- Veikkaukselle on merkityksellistä, että tämä pitkä ja menestyksekäs yhteinen matka jatkuu edelleen, aina Los Angelesin olympialaisiin 2028 saakka, Veikkauksen sponsoroinnista ja yhteistyökumppanuuksista vastaava henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Laaksonen iloitsee.



Yleisurheilu on tärkeä laji Veikkaukselle TV-näkyvyyden ja Veikkauksen brändin näkökulmista.



- Yleisurheilu on suomalaisille tärkeä asia. Yleisurheilu on merkityksellistä urheilua, joka koskettaa, kiinnostaa ja liikuttaa suomalaisia vahvasti. Meillä Veikkauksella on pitkäkestoinen ja hyvä yhteistyö suomalaisen yleisurheilun sekä yleisurheilu- ja paramaajoukkueen, Team Finlandin kanssa. On hienoa päästä jatkamaan tätä matkaa, Laaksonen jatkaa.



Veikkauksella on yhteistyösopimus myös suomalaisen yleisurheilun ykköstähden seiväshyppääjä Wilma Murron kanssa.



-Kirkkaimpana tähtenä suomalaisessa yleisurheilussa sykkii Veikkauksen brändilähettiläs ja yksi Suomen suosituimmista urheilijoista Wilma Murto, joka edustaa yhdessä suomalaisen yleisurheilun kanssa Veikkauksen arvoja – rohkeutta, periksiantamattomuutta ja jatkuvaa pyrkimystä parempaan. Sopimukset SUL:n ja Wilma Murron kanssa täydentävät hienosti toisiaan, Laaksonen jatkaa.



Yhteistyökumppanuus tulee näkymään Veikkauksen asiakkaille sisällöissä ja etuina sekä arvontoina.

- Veikkauksen ja suomalaisen yleisurheilun solmima monivuotinen, vuoteen 2028 saakka jatkuva pääyhteistyökumppanuus kattaa Suomen yleisurheilu- ja paramaajoukkueen, kotimaiset yleisurheilukilpailut, Suomi-Ruotsi maaottelut. Tämä tuo Veikkauksen Etuasiakkaille tarjolle esimerkiksi paljon etuja ja arvontoja, kertoo Veikkauksen yhteyspäällikkö Ville Peltoniemi.

Aalto: Veikkauksen arvot heijastavat yleisurheilun tulevaisuutta

Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto iloitsee pitkään jatkuneen yhteistyön jatkosta.

– Veikkaus ja yleisurheilu ovat kuuluneet kautta aikojen suomalaisen urheilun kivijalkaan. Veikkauksen arvot – rohkeasti, yhdessä ja ihmiseltä ihmiselle – heijastavat suoraan yleisurheilun tulevaisuutta, jossa korostuvat yhdenvertaisuus ja yhteenkuuluvuus, Aalto sanoo.

– Yleisurheilu ei pysähdy, vaan liikuttaa ihmisiä ja tarjoaa urheilijoille mahdollisuuden kehittyä huipulle yhdessä Veikkauksen kanssa.

SUL:n markkinointiyhtiö Track & Field Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Töykkä näkee samoin.

– Veikkauksen laajentunut pääyhteistyökumppanuus on erittäin merkittävä Suomen Urheiluliitolle ja yleisurheilulle. Pitkä yhteinen matka Veikkauksen kanssa jatkuu kuluvan olympiadin loppuun saakka. Odotamme innolla uusia yhteistyövuosia, Töykkä sanoo.