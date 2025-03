Kasvava hyvinvointialueemme tarvitsee lisää määrärahoja järjestöavustuksiin

Vantaan ja Keravan aluehallitus päätti 4.3.2025 järjestöavustusten jakamisesta puolueiden yksimielisesti hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Vihreä ryhmä pitää tärkeänä, että avustukset tukevat hyvinvointialueen palveluverkkoa ja täydentävät alueen palveluita tarpeenmukaisesti.

Vuoden 2025 talousarviossa järjestöavustuksiin varattiin 920 000 euroa, mikä on 70 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Vaikka lisäys on askel oikeaan suuntaan, määrärahat eivät edelleenkään riitä vastaamaan kasvavan alueen tarpeisiin, joita metropolialueen ilmiöt lisäävät. Tilannetta vaikeuttavat entisestään maan hallituksen tekemät järjestöleikkaukset. Järjestöjen työ on juuri nyt erityisen tärkeää, sillä ne paikkaavat palveluaukkoja ja vahvistavat ennaltaehkäisevää sekä haavoittuvassa asemassa olevien tukea.

Resurssien niukkuuden vuoksi yhden avustuksen kasvattaminen tarkoittaa leikkauksia toisaalla. Siksi avustusten jakamisessa on ehdottoman tärkeää noudattaa määriteltyjä kriteereitä, jotka turvaavat tasapuolisen kohtelun ja varmistavat tuen mahdollisimman vaikuttavan kohdentamisen.

Vihreä ryhmä korostaa, että järjestötoiminnalla on keskeinen rooli asukkaiden hyvinvoinnin turvaamisessa ja palveluiden saatavuuden parantamisessa. Jotta järjestöt voivat jatkaa arvokasta työtään, avustusmäärärahoja on kasvatettava myös tulevina vuosina.