ACS yllätti burleskitaiteilijan aivan täysin - “Ihana ja inspiroiva tapahtuma myös naisille”

Cloud järjesti Self-Confidence –burleskiworkshoppeja ACS24’n oheisohjelmassa.

“Nämä on visuaalisia taideteoksia”, Cloud vastaa kysyttäessä, millaisena hän näki elämykselliset autot, joita tapahtumassa on satamäärin.

"Mun mielestä burleskilla ja autoharrastuksella on tosi paljon yhtymäkohtia. Koen, että tämä on suuri taidenäyttely missä olen ja tämä on nimenomaan just sitä burleskinkin juttua. Luodaan visuaalinen ilme, mikä vie katsojan arjen yläpuolelle."

Autoissa Cloudia innostaa moottorien voimat ja leffamaailmojen autosankarit. Fast&Furious –elokuvasarja on yksi hänen suosikeistaan.

“Mun mielestä autokulttuuri on tosi tärkeä, että voi tulla yhteen ja kokea semmoista yhteenkuuluvuutta ja tehdä yhdessä asioita. Kokea semmoista yhteisöä ja nimenomaan livenä. Ei pyöritä vaan siellä jossain sosiaalisen median maailmassa ja olla irtautuneita tästä meidän fyysisestä maailmasta, joka on koko ajan käynnissä. Tosi tärkeä harrastus.”

Autojen ja muiden elämyksellisten ajoneuvojen lukumäärä Original American Car Show’ssa vaihtelee vuosittain. Viime vuosina lukumäärä on vakiintunut noin seitsemäänsataan harrasteajoneuvoon.

ACS-tapahtuman monipuolisuus yllätti Cloudin aivan täysin.

“Olen kokenut henkilökohtaisesti täällä uusia asioita ensimmäisen kerran elämässäni. Täällä on tosi paljon oheisohjelmaa, mikä on tosi inspiroivaa.”

“Tämä on tosi ihana ja inspiroiva tapahtuma myös naisille,” Cloud päättää.

Original American Car Show on pääsiäisen ykköstapahtuma pääkaupunkiseudulla ja se järjestetään jo 46. kertaa. ACS25 on koko perheen ikärajaton juhla, joka on avoinna Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisviikonloppuna 18.-20.4. päivittäin klo 10-18.