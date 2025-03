Helsinki panostaa laadukkaaseen lastenteatteriin – Hurraa!-teatteriviikoilla 40 esitystä ympäri kaupunkia

Hurraa!-teatteriviikot tuovat valokeilaan laadukkaan lapsille ja nuorille suunnatun näyttämötaiteen. Ohjelmistossa on yhteensä 12 eri esitystä ja 40 näytöstä ympäri kaupunkia. Esityspaikkoina toimivat Helsingin kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo. Lisäksi esitykset ilahduttavat lapsipotilaita Helsingin Lastensairaalassa. Teosten suositusikä vaihtelee vauvoista varhaisteineihin.

– Lapsilla on yhtäläinen oikeus laadukkaaseen esittävään taiteeseen kuin aikuisillakin. Kun lapsi saa pienestä pitäen onnistumisen elämyksiä taiteen ja kulttuurin parissa ja oppii näkemään ja käsittelemään esitysten myötä erilaisia tunteita, se tukee ehdottomasti hänen kasvuaan ja kehitystään. Kotimaisia lastenteatterifestivaaleja ei ole tarjolla kovinkaan montaa, ja siksi Hurraa! on tapahtumana niin ainutlaatuinen, sanoo Katariina Metsälampi, lasten ja nuorten taidekeskus Annantalon kulttuurituottaja.

Nykysirkusta, katutanssia ja nukketeatteria

Hurraa!-teatteriviikkojen ensi-iltateoksena nähdään to 20.3. Annantalolla KATVE [blind spot] Companyn maaginen tanssiteos CRAZY BOX, jonka teemana on rohkeus ja mielikuvitus. Esitys kannustaa avarakatseisuuteen ja näyttää, että hyppäämällä uusiin tilanteisiin voi löytää itsestään ja maailmasta uutta.

Annantalolla esitetään myös anatolialaiseen Karagöz-nukketeatteriperinteeseen perustuva monikielinen Pizza Pizza Karagöz, joka kuvaa sitä, miten eri taustoista tulevat ihmiset voivat elää sopusoinnussa eroistaan huolimatta (su 16.3.). Sylivauvoille suunnattu Tanssi- ja miimiteatteri Auracon sanaton teos Syli tarjoaa puolestaan lempeän ja kauniin taidehetken tanssin, musiikin ja värien maailmassa (ti 18.3.)

Malmitalolla ja Kanneltalolla nähdään Circo Aereon ja Race Horse Companyn nykysirkusteos Etsivät (Malmitalo pe 21.3. ja Kanneltalo ke 26.3.) ja Vuotalolla musiikkia ja nykysirkusta sisältävä Musiikkisirkus Avain hukassa (la 22.3.).

Suomen tunnetuimpiin katutanssiryhmiin kuuluvan Will Funk For Food tuo Stoaan suositun Locking-katutanssiteoksensa A Fistful of Funk (pe 14.3. – ma 17.3.). Stoassa vietetään la 22.3. myös Hurraa!-perhepäivää, jonka teemana on luonto, ja ohjelmassa maksuttomia työpajoja, esityksiä ja uv-kasvomaalausta.

Hurraa!-teatteriviikot järjestetään osana kansainvälistä lastenteatterikampanjaa: Take a child to the theatre – tuo lapsi teatteriin. Tapahtuman aikana juhlitaan myös lasten kansainvälistä teatteripäivää torstaina 20.3.

Esitysten liput: 6 €, pois lukien Malmitalon Etsivät (8 €) ja Stoan Will Funk For Food: A Fistful of Funk (liput: 24/16 €).

Osaan tapahtumista on vapaa pääsy 7–19-vuotiaille helsinkiläisille Helsingin kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlan kunniaksi nuorisopalveluiden Jässäri-jäsenkortilla.

Lue lisää:

Kaikkiin Hurraa!-teatteriviikkojen esityksiin voi tutustua osoitteessa tapahtumat.hel.fi.

Valtuusto 150 vuotta -edusta kerrotaan tarkemmin nuorten.hel.fi-verkkosivuilla.

Kansainvälisestä Take a child to the theatre -lastenteatterikampanjasta löytyy tietoa osoitteesta www.assitej-international.org.