Luottamus&Maine-tutkimus 2024: Keskimaalle hyvän maineen seurauksena Suomen ennätystulos

T-Media Oy on toteuttanut Luottamus&Maine-tutkimuksen kansallisesti ja kansainvälisesti yli kymmenen vuoden ajan. Keskimaan luottamusta ja mainetta on tutkittu säännöllisesti vuodesta 2016 lähtien. Tutkimuksessa arvioidaan yrityksen mainetta, eli sitä mitä ihmiset kyseisestä yrityksestä ajattelevat. Näistä ajatuksista seuraa sidosryhmätuki, eli ihmisten tekemä toiminta ja valinnat maineen perusteella.

– Luottamus ja maine ovat yrityksen arvokkainta aineetonta pääomaa. Yrityksen kilpailukyky syntyy sen sidosryhmissä, joihin keräytyneistä käsityksistä maine syntyy. Se yritys, josta halutaan ostaa enemmän, johon halutaan hakea töihin ja johon luotetaan, on kilpailukykyisempi kuin se, joka jää vähemmille haluille. Määrittävä tekijä on maine, jota erityisesti vähittäiskaupassa ihmiset arvioivat päivittäin. Mainetta seuraava on luottamus, ja se on ansaittava, kiteyttää T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti.

Maine perustuu tekoihin ja aitoon arkeen

Tuoreimmassa, syksyllä 2024 toteutetussa tutkimuksessa vastaajat arvioivat Keskimaata positiivisemmin kuin koskaan aiemmin. Keskimaata arvioivat 15–65-vuotiaat ihmiset, jotka asuvat Keskimaan toimialueella Keski-Suomessa. Vastaajat kertovat mietteensä Keskimaasta useista eri näkökulmista viisiportaisella asteikolla (1 täysin eri mieltä, 5 täysin samaa mieltä). Vastausten keskiarvoissa 3.50–3.99 on hyvä, ja yli 4 erinomainen tulos. Maineeseen pohjautuvan sidosryhmätuen osalta arvosanaa 4 voidaan pitää haamurajana, koska sitä ei ole mikään yritys Suomessa ylittänyt.

– Keskisuomalaiset ihmiset ajattelevat meistä entistä enemmän hyvää, ja se vaikuttaa voimakkaasti heidän tekemiinsä arkisiin valintoihin. Tulos osoittaa, että kehittäneet toimintaamme ja palvelujamme keskisuomalaisten mielestä oikeaan suuntaan. Väki luottaa omaan osuuskauppaansa, arvostaa tapaamme kertoa tekemisistämme avoimesti ja on valmis tukemaan meitä vaikeina aikoina ja mahdollisten kriisien keskellä, kuvailee Keskimaan markkinointi- ja viestintäjohtaja Noora Luoma.

Noora Luoma korostaa, että maine perustuu tekoihin ja aitoon arkeen.

– Se ei ole mainoskampanjoita vaan sitä, että keskimaalaiset toimivat ja auttavat asiakkaita arjessa niin kuin markkinoinnissa ja viestinnässä on luvattu. Maine on lupauksien lunastamista, ja ihmiset ovat hyvin tarkkoja hoksaamaan, jos lupaus ja lunastus eivät täsmää, Luoma painottaa.



Keskimaan sidosryhmätuen aiempi ennätys (3.95) oli koronavuodelta 2020. Nyt päädyttiin lukuun 3.99. Sillä noustiin Suomessa tutkimukseen osallistuneiden yritysten kautta aikojen ykköseksi ja Pohjoismaissa kolmannelle sijalle ruotsalaisen Ikean ja tanskalaisen Novo Nordiskin perään.

Keskimaan hyvä maine korreloi poikkeuksellisen vahvasti ihmisten käytökseen.

– Vuonna 2024 yritysten maineet ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan läpi linjan, mikä on todella hieno asia. Osuuskauppa Keskimaan tulosten osalta on merkittävää, että maineella on huomattava tilastollinen yhteys suuren yleisön käytökseen, Ruokolahti selvittää.