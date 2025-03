Järvikylän vinkeillä kaikki irti yrttiviikosta

Maaliskuun aurinko tuo mukanaan kevään pirteät maut sekä yrttiviikon. Famifarm Oy:n yrttien tuotepäällikkö Henna Vainio-Roodt muistuttaa, että yrteillä voi keittiössä kokeilla rohkeasti ja luovasti. Esimerkiksi ajatusta suolaisten ja makeiden ruokien yrteistä on hyvä tuulettaa aika ajoin.

Oletko esimerkiksi testannut kanelibasilikaa omenapiirakan kanssa? Kanelibasilikassa yhdistyy basilikan lempeä maku ja kanelinen aromi, ja se sopii moneen makeaan herkkuun – erityisesti omenalle. Meksikosta kotoisin olevaa yrttiä voi käyttää tuoreena tai kuivattuna tuomaan kanelista aromikkuutta monenlaiseen ruokaan.

omenapiirakan kanssa? Kanelibasilikassa yhdistyy basilikan lempeä maku ja kanelinen aromi, ja se sopii moneen makeaan herkkuun – erityisesti omenalle. Meksikosta kotoisin olevaa yrttiä voi käyttää tuoreena tai kuivattuna tuomaan kanelista aromikkuutta monenlaiseen ruokaan. Sitruuna on kalaruokien klassikko, mutta tiesitkö, että tuoreen sitruunan sijaan voi käyttää sitruunaista yrttiä? Sitruunamelissa yhdistetään yleensä makeiden leivonnaisten koristeluun, mutta hienonnetulla sitruunamelissalla tai sitruunamelissaöljyllä voi maustaa myös esimerkiksi vaalean paistetun kalan.





3 + 1 faktaa yrteistä suomalaisten keittiöissä

Kansaa jakava korianteri on yllättäen yksi myydyimmistä yrteistä. Viisi suosituinta Järvikylä- yrttiä ovat tilli, basilika, korianteri, persilja, ruohosipuli. Yrtit kuuluvat erottamattomasti ruokakulttuuriimme ja juhlapyhiin. Joulun ja juhannuksen tärkein yrtti on tilli: Järvikylän Tillin myynti jopa nelinkertaistuu juhlapyhien aikaan. Pääsiäisenä taas Järvikylän Mintun myynti nelinkertaistuu ja rosmariinia tuotetaan yli viisinkertainen määrä normaaliin viikkoon verrattuna. Suomalaiset todella rakastavat yrttejä keittiöissään: markkinajohtaja Famifarm kasvattaa vuodessa Järvikylä-yrttejä yli 10 miljoonaa ruukkua.

+ 1 Lehtipersilja on nousemassa yleisyrtin asemaan. ”Vaikka suomalaisille rakas kähäräpersilja pitää pintansa vuodesta toiseen, sileälehtinen lehtipersilja kasvattaa koko ajan suosiotaan ja on nousemassa sen rinnalle. Arjessakin hyödynnetään jo paljon globaalin keittiön makuja, mikä on selkeästi nostamassa lehtipersiljaa keittiöiden yleisyrtiksi”, kertoo yrttien tuotepäällikkö Henna Vainio-Roodt.

Yrttiviikon helppo yrttiresepti

Rapea ja lempeänmakuinen vesikrassi on kiva lisä ruokapöytään! Se sopii monipuolisesti salaatteihin, ruoanlaittoon ja vihrejuomiin, ja siinä on runsaasti vitamiineja ja kalsiumia. Helppo vesikrassista ja ruohosipulista tehty kastike sopii hyvin esimerkiksi salaatille tai kalan ja kasvispihvien kaveriksi.

Ruohosipuli-vesikrassikastike

6 annosta, valmistusaika 10 minuuttia + maustumisaika

2 dl kreikkalaista jogurttia

½ sitruunan raastettu kuori

1 ruukku Järvikylän Vesikrassia

½ – 1 ruukku Järvikylän Ruohosipulia

¼ tl suolaa

Sekoita jogurtti ja ohueksi raastettu sitruunankuori. Lisää silputtu vesikrassi ja ruohosipuli sekä suola joukkoon. Anna maustua jääkaapissa puolesta tunnista seuraavaan päivään.

