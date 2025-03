Askelmerkkejä – esikoisromaani oman tien kadottamisesta ja sen löytämisestä

Leena Ståhlbergin romaani Askelmerkkejä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Porrassiivoojana työskentelevä Albert on väitöstyönsä kesken jättänyt maisteri, Janika tasapainoilee lukiolaisen arjen ja aikuisen vastuiden välissä, Eila pohtii elämäänsä aviomiehen kuoleman jälkeen ja työuupumuksesta toipuva Tiina arvioi ammatinvalintaansa uudelleen. Mitä tapahtuu, kun Tiina kohtaa Albertin siivoamassa porraskäytävässään? Mistä löytää rohkeutta heittäytyä uuteen ihmissuhteeseen? Entä voiko sosiaalisen median kautta löytää uutta merkitystä elämäänsä?



Leena Ståhlberg (s. 1976) on kuopiolainen suunnannäyttäjä, yksityinen opinto-ja uraohjaaja sekä motivaatio- ja työhyvinvointivalmentaja (KM, ohjaus, psykologia). Aiemmin häneltä on ilmestynyt kolme tietokirjaa ja kaksi lastenkirjaa. Askelmerkkejä on Ståhlbergin esikoisromaani, johon hän on ammentanut yli 25-vuotisen valmentavan ohjaajan uransa aikana kertynyttä ymmärrystä ihmisen tarpeesta löytää oma paikkansa ja kokea merkityksellisyyttä sekä käyttäytymiseen vaikuttavista yksilöllisistä motivaatiotekijöistä.

STÅHLBERG, LEENA : Askelmerkkejä

240 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789524170604

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025

