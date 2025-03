Tietokirja politiikan polarisaatiosta ja sen kiemuroissa selviämisestä

Kasper Kylmälän tietokirja Poliittiset riidat on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Politiikka polarisoituu, joten edessämme on entistä enemmän riitoja, leireihin jakautumista ja yhteiskunnallista kitkaa. Jokainen riita on neuvottelu ja politiikkamme polarisaatio koostuu riitelevistä yksilöistä. Tämä kirja ei opeta sinua voittamaan riitoja. Sen sijaan tämä kirja opettaa sinua toimimaan paitsi omaksi eduksesi myös yhteisön hyväksi, ennen kuin riita politiikasta on edes alkanut.



Kasper Kylmälä̈ on politiikan ja retoriikan asiantuntija sekä̈ diplomi-insinööri. Järjestöjohtajana, eduskunta-avustajana, data-analyytikkona ja puhetaidon valmentajana hän on pohtinut: Miten me käännymme tässäkin asiassa toisiamme vastaan?

KYLMÄLÄ, KASPER : Poliittiset riidat

134 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524170581

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.