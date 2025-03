S-market Sauvon uudistus on valmis

Gunnarin brunssi jälleen Suomen paras 10.1.2025 09:59:09 EET | Tiedote

Ravintola Gunnar Upstairs, joka sijaitsee Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneella, on valittu jo toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi brunssiksi Brunssit.fi:n valtakunnallisessa äänestyksessä. Tämä upea tunnustus osoittaa, että Gunnarin brunssi on vakiinnuttanut asemansa suomalaisten brunssien parhaimmistossa. – Tämä on valtavan suuri kunnianosoitus ja se tuntuu erityisen hyvältä, koska se on tullut asiakkailtamme. Meillä asiakastyytyväisyys on aina toiminnan keskiössä, ja Gunnarin brunssi on tästä yksi erinomainen esimerkki. Asiakastyytyväisyys on yksi onnistumisemme mittareita, hotelliryhmänjohtaja Tarja Jalonen Turun Osuuskaupasta toteaa. Hemmottelua viikonloppuihin Gunnarin brunssi on luotu hemmottelua ja nautiskelua varten – huolella valitut raaka-aineet ja tinkimätön laatu ovat sen kulmakiviä. Brunssi tarjoaa ainutlaatuisen makuelämyksen, jossa sesongin maut ja monipuolisuus kohtaavat. – Brunssimme suunnittelussa jokainen yksityiskohta on mietitty tarkoin. Tarjolla on aina moni