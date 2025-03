KORJATTU TIEDOTE // korjattu sähköyhtiöiden nimet // Kuntien väliset erot asumiskustannuksissa laskeneet - Kalleimmat asumiskulut Nurmijärvellä, edullisimmat Seinäjoella

Vertailun kalleimmaksi kunnaksi osoittautui Nurmijärvi. Seuraavaksi kalleimmat ovat Lempäälä, Ylöjärvi, Sastamala, Asikkala, Laukaa ja Parikkala.

Vertailun edullisin kunta oli puolestaan Seinäjoki, sitten Pietarsaari, Kauhava, Turku, Forssa, Kittilä ja Kokkola.

Kuntien väliset erot isoja

Nurmijärvellä asuva maksaa kunta- ja aluekohtaisia asumiskuluja vuodessa 6 986 euroa, kun taas edullisimmassa kunnassa Seinäjoella summa on 4 554 euroa. Keskimäärin maksu oli 5 836 euroa vuodessa.

Ero halvimman ja kalleimman kunnan välillä oli nyt 2 432 euroa, kun se viime vuonna oli 2 607 euroa.

Nurmijärven kalleuteen vaikuttaa etenkin muita selvästi korkeampi energianhinta. Tutkimuksessa verrattiin toimitusvelvollisen sähkönmyyjän toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta.

Sähkösopimusten vertailu kannattaa

Nurmijärven Sähkö Oy veloittaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaan sähkön myynnistä 20,23 senttiä / kWh, kun se edullisimmassa yhtiössä Seinäjoen Energia Oy:ssä on 9,01 senttiä / kWh. Sähköyhtiöiden toistaiseksi voimassa olevien sopimusten sähkön hinnoissa on siis reilusti vaihtelua. Keskimääräinen kilowattituntihinta on 13,74 senttiä.

Kuluttajien tilannetta on hieman helpottanut se, että viime vuodesta hinnat ovat laskeneet keskimäärin noin 14 prosenttia.

”Sähkösopimusten vertailu kannattaa ehdottomasti, jotta löytää juuri omaan kulutukseen ja taloon sopivimman sopimuksen”, kannustaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Vesimaksut nousseet keskimääräisesti eniten

Vesimaksuissakin on suurta alueellista vaihtelua. Kallein vesimaksu on Parikkalassa, 1 686 euroa, halvin Kempeleessä, 579 euroa. Hulevesimaksu sisältyy vesimaksuun, mikäli se on kunnassa käytössä.

Vesimaksut nousivat viime vuodesta keskimäärin eniten. Verkoston korjauksiin ja ylläpitoon on satsattava lähivuosina entistä vahvemmin. Osassa kuntia korotukset ovat erityisen suuria: Rantasalmella veden hintaa on nostettu huimat 80,5 prosenttia seitsemässä vuodessa. Vertailun vuoksi samaan aikaan Raisiossa hintaa on laskettu 11,6 prosenttia.*

”Vesihuoltoverkoston korjaustarve tunnistetaan kunnissa. Käynnissä olevan vesihuoltolain uudistuksen myötä yhtiöiden tulee jatkossa julkaista kehittämissuunnitelmat, joista selviää esimerkiksi aikataulu, jossa verkoston korjaustoimia toteutetaan. Kannustamme esimerkiksi omakotiyhdistyksiä ottamaan asian keskusteluun kunnan ja asukkaiden kanssa, jotta tulevista investoinneista ja niiden vaikutuksista vesimaksuihin ollaan tietoisia”, toteaa Omakotiliiton Marju Silander.

”Kevään kuntavaalit tarjoavat kuntalaisille tärkeän hetken vaikuttaa kunnan peruspalveluiden kehittämiseen”, painottaa Silander.

Jätemaksujen nousu maltillistunut

Jätemaksujen korotukset ovat viime vuoteen verrattuna sen sijaan maltillistuneet, sillä viime vuonna hintoja nosti biojätteen keräysvelvollisuuden alkaminen. Silti hurjaa nousua jätemaksuihin on edelleen Kauhajoella, jossa biojätteen tyhjennyshintaa nostettiin rajusti, mikä nosti jätemaksuja 62 prosenttia. Vertailun vuoksi Mikkelissä hintoja on pystytty laskemaan vuodessa 32 prosenttia.

Vertailun korkeimmat jätemaksut kerätään Raahessa, 609 euroa, kun ne ovat edullisimmillaan Tampereen seudulla (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Tampere), 223 euroa.

Vertailun tyyppitalona käytettiin 120 neliömetrin sähkölämmitteistä omakotitaloa 1 000 neliömetrin tontilla. Selvityksen toteutti KTI Kiinteistötieto Oy. Selvityksellä Omakotiliitto haluaa tuoda läpinäkyvyyttä asumismenoihin.

Sähkön energiahinnat ovat toimitusvelvollisten yhtiöiden toistaiseksi voimassa olevien yleissähkösopimusten hintoja. Vuonna 2023 solmituista sähkösopimuksista toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia oli noin 24 prosenttia, pörssisähkösopimuksia noin 31 prosenttia ja määräaikaisia sopimuksia noin 45 prosenttia sopimuksista (Lähde: Energiavirasto).

*Muutosvertailun lukuja ei ole indeksikorjattu.

Korjattuun tiedotteeseen on korjattu sähköyhtiöiden nimet. Nurmijärven osalta alkuperäiseen tiedotteeseen oli kirjoitettu virheellisesti Nurmijärven Sähköverkko Oy ja Seinäjoen osalta Seinäjoen Seiverkot Oy. Oikeat nimet ovat Nurmijärven Sähkö Oy ja Seinäjoen Energia Oy.