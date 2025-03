Tiina Kontinen kansainvälisen kehitystutkimuksen professoriksi

Kontinen on toiminut Jyväskylän yliopistossa apulaisprofessorina vuodesta 2020 alkaen. Hän johtaa tutkimusryhmää Civil society and citizenship in development (CitDe), joka on toteuttanut useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita.

CitDe-tutkimusryhmä kokoaa yhteen eri tieteenaloista tulevia tutkijoita ja maisteriopiskelijoita keskustelemaan kriittisesti ja luomaan tietoa kansalaisuuteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä globaalin etelän kontekstissa sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun alalla. Ryhmä tutkii kansalaisuuden ja kansalaisyhteiskunnan käsitteellistämisen dynamiikkaa, ilmenemismuotoja ja pulmia sekä analysoi kriittisesti pohjoisen ja etelän välisen kansalaisyhteiskuntatyön käytäntöjä.

Parhaillaan Kontinen johtaa akatemiahanketta Re-articulating citizenship in times of uncertainty: Hybrid narratives of COVID-19 responses in sub-Saharan Africa (2022–2026).

Kontinen johtaa myös kahden tiedekunnan yhteistä kansainvälistä maisteriohjelmaa The Master’s Degree Programme in Development, Education and International Cooperation (DEICO). Vuonna 2022 hänelle myönnettiin yliopiston Hyvä opettaja -palkinto.

Kansalaisyhteiskunta ja kehitysyhteistyö tutkimuksen ytimessä

Kansainvälinen kehitystutkimus on monitieteinen tutkimusalue, joka tutkii yhteiskunnallisia ilmiöitä ennen kaikkea globaalissa etelässä. Kontinen on tutkinut kansalaisjärjestöjä kehitysyhteistyötoimijoina, kansalaisyhteiskuntaa, ja kansalaisuutta pääasiassa Tansaniassa ja Ugandassa, sekä tiedon tuottamista pohjoinen-etelä yhteistyössä. Hän on johtanut useita yhteistyöhankkeita afrikkalaisten yliopistojen kanssa.

“Epätasa-arvoiset valtasuhteet ovat kehitystutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita. Olen omassa työssäni pyrkinyt vaikuttamaan niihin käytännössä siten, että tutkimushankkeeni suunnitellaan ja toteutetaan sekä niiden tulokset julkaistaan yhdessä afrikkalaisten yliopistojen kanssa”, kertoo Kontinen.

Kontinen on työskennellyt väitöskirjatutkijana, assistenttina ja tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, ja vuodesta 2012 yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Vuosina 2016–2021 hän toimi akatemiatutkijana. Hän on ollut vierailevana tutkijana Manchesterin yliopistossa, Iso-Britanniassa ja Dodoman yliopistossa, Tansaniassa.

Hän on toimii aktiivisesti European Association of Development Research and Training Institutions (EADI) -järjestössä, ja oli vuosina 2021-2023 Suomen yliopistojen kehitysyhteistyöverkoston (UniPID) johtoryhmän puheenjohtaja.

Kontinen väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 2007.