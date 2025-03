Vasta avattu Mr. Pastrami Herttoniemi luottaa laatuun, joka ravintoloitsijan mukaan saavutetaan vain paikan päällä nautittuna!

”Osa Mr. Pastramin konseptia on olennaisesti tämä totaalisen peruskorjauksen kokeneen tehtaan tarjoama fantastinen miljöö. Rakastuin tehdasrakennukseen ensisilmäyksellä ja näin amerikkalaisen bbq-ruokamme sopivan tänne kuin nyrkki silmään. Vielä kun saamme keväällä terassin auki ja kaupunki toteuttaa terassin eteen suunnitellun viheralueen paikallisten olohuoneeksi, niin en osaa kuvitella parempaa paikkaa ravintolallemme Helsingissä”, Chris kertoo uudesta Mr. Pastrami Herttoniemen ympäristö, joka on hyvin erilainen kuin vuonna 2023 avattu ja suurta suosiota saavuttanut paikka Espoon Westendissä. ”Westendissä pääsin todistamaan itselleni ja muille, että tällaiselle ruualle on kysyntää pk-seudulla. Itse en kuitenkaan uskonut koskaan, että 25 asiakaspaikalla voisimme saavuttaa nykyisen kaltaista suosiota. Se on ollut jopa haitaksi meille, kun olemme joutuneet liian usein myymään ei oota. Tämä uusi paikka näyttää myös ilmeeltä amerikkalaiselta bbq-ravintolalta. Toistaiseksi keskitymme siihen, että asiakkaamme saavat täydellisiä pastrami- ja brisket-leipiämme lounaaksi ja päivälliseksi keskiviikosta sunnuntaihin. Meillä on ollut paljon opeteltavaa ja koulutettavaa, sillä tämä on noin 4 kertaa suurempi paikka kuin Westend. Kun saamme nykyisen toiminnan pyörimään täydellisesti, niin alamme tekemään myös täällä suosittuja all american bbq-illallisia säännöllisesti viikonloppuiltaisin. Terassikelien saavuttua laajennamme aukiolopäiviä, mutta tulemme menemään askel kerralla ja tiukasti laatu edellä myös jatkossa,” Chris avaa Mr. Pastrami Herttoniemen jatkosuunnitelmia.

Lopuksi Chris lupaa uudistuksia myös Westendin paikkaansa: ”Tulemme kevään aikana tekemään pienen sisustusremontin Westendissä, jossa käytämme samoja elementtejä hyväksi kuin täällä Herttoniemessä. Samassa yhteydessä laajennamme juomavalikoimaamme alkoholillisiin juomiin, sillä täällä Herttoniemessä kalifornialainen Lagunitas IPA on saanut loistavan vastaanoton ruokajuomana herkkujemme kanssa”.

Mr. Pastramissa vietetään tulevana viikonloppuna avajaisia pe-su, jossa Chris lupaa tarjota kaikille ruokailijoille kahvit ja jälkiruuat. Varsinaisia grand opening-bileitä suunnitellaan keväälle yhdessä muiden talon toimijoiden kanssa, kun he avaavat paikkansa ja terassikausi on saatu käyntiin!

Mr. Pastrami Herttoniemi palvelee asiakkaita seuraavilla aukioloajoilla tästä viikosta lähtien:

Ke-pe: 11-19

La: 11:30-20

Su: 12-18

Lisätietoa (please, in English): Chris Paton, +358 46 543 3033, info@mrpastrami.f