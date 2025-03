Ari Koivunen ajautuu heti starttijaksossa sanasotaan – uudella Farmi-kaudella luvassa mm. suukopuja ja romanttista kipinää

Maaseudun rauha on jälleen uhattuna, kun joukko julkisuudesta tunnettuja kilpailijoita asettuu Pieksämäen seudulla sijaitsevalle maatilalle ja kilpailee Farmi Suomen 7. kauden voitosta.

Jo starttijaksossa päästään todistamaan ensimmäistä sanasotaa, kun graafikkona ja somehumoristina tunnettu Kasper Strömman sekä Idols-voittaja Ari Koivunen ajautuvat erimielisyyteen siitä, millaista vettä eläimille tulisi juottaa.

Koivunen on aikeissa hakea juomaveden talon nurkalla seisovasta sadevesiastiasta, kun Strömman tuo hienovaraisesti esiin eriävän mielipiteen.

- Sä rakastat tätä sadevettä, Strömman kysyy ämpärin kanssa operoivalta Koivuselta.

- No siis, tyhmähän se on, jos lähtee sieltä järveltä hakemaan, kun tässä on ihan samaa kamaa, Koivunen selittää.

Kasper tiedustelee vielä, että mihin Ari on sadevettä viemässä ja saa vastauksen, että ainakin eläimille sitä pitäisi viedä.

- Mä vähän epäilen, että toi on vähän niinku koleran täytteistä tää vesi, joka on seissyt tuossa aika pitkään, mä yritän vaan estää epidemioita.

- Siis toi? Edelleen, miten kauan sä meinaat, että se järvivesi on seisonut? Verrattuna tuohon? Koivunen kysyy.

Kaksikko kiistelee hetken siitä, kumpi vesi on "luonnon omaa vettä" ja kumpi vesistä on otollisempi kasvualusta bakteereille. Lopulta Kasper luovuttaa ja siirtyy seuraamaan tilannetta syrjemmältä.

- Mä aion yrittää vaan tulla toimeen kaikkien kanssa, koska me tiedetään, et jos ihminen pääsee valtaan, se ei oo hyvä, Kasper päivittelee.

Myös Koivunen päivittelee suukopua kameroille.

- Monesti oon tullut sanoneeksi, että tykkään eläimistä enemmän, paljon, paljon enemmän kuin ihmisistä, noin keskiarvoisesti ainakin.

Lopulta torpparin roolissa oleva Lloyd puuttuu keskusteluun ja patistaa Koivusen hakemaan eläinten juomaveden järveltä.

VIDEO: Ari Koivunen ajautuu Farmilla heti riitaan – tekee ällöttävän päätöksen

Farmin uudella kaudella ovat mukana:

Laulaja Eija Kantola, podcast-juontaja Henna Kalinainen, juontaja Lloyd Libiso, artisti Redrama, kuvataiteilija Johanna Oras, yrittäjä Sonja Aiello, muusikko Ari Koivunen, toimittaja Tuomas Rajala, somen sisällöntuottaja Viivi Kuusela, somevaikuttaja Joona Hellman, ravintoloitsija Sami Garam, vuoden graafikko 2013 Kasper Strömman, somevaikuttaja Sini Laitinen ja yrittäjä Perttu Sirviö.

Myös kauden traileri on nyt julki. Suukopujen, juonittelun ja yllättävien ystävyyksien lisäksi yksi kauden suurista kysymyksistä on mm se, syttyykö Viivin ja Tuomaksen välille orastava romanssi ja onko mustikkametsässä jälleen kuhinaa.

VIDEO: Farmi Suomen uusi kausi starttaa maaliskuussa – tätä kaikkea on luvassa!

Kauden ensimmäinen jakso on nyt myös median esikatseltavissa Nelosen pressisaitilla.

