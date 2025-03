Kokkolan kaupunki, Perho ja KOSEK vahvistavat yrittäjyyskasvatusta

Kokkolalaiset yritykset vastasivat kaupungin ja KOSEKin yhteiskyselyyn 26.11.2024 09:53:38 EET | Tiedote

Kokkola on asettanut yrittäjäystävällisyyden yhdeksi kaupunkistrategiansa keskeisistä painopisteistä. Tavoitteena on luoda Kokkolasta logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen ja paras yrittäjyyden ympäristö. Yrittäjäystävällisyyttä mitataan vuosittain kyselyllä. Strategian tavoitteena on saavuttaa tavoitearvo 4 (asteikolla 1-5).