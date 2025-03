Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut omana tuotantona 1.9. lähtien

Uudistus on viimeinen vaihe Jämsän sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisestä osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluita.

-Viime vuonna Jämsän terveys Oy:n palveluista suunterveydenhuolto, dialyysiyksikkö, ikääntyneiden palvelut, kotihoidon fysioterapia, geriatria, perhekeskus, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutuksen palvelut tulivat osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen tuottamia palveluita, toimialajohtaja Kati Kallimo kertoo.

-Nyt valmistelemme viimeistä vaihetta. Syksyllä noin 200 ammattilaista siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein nykyisissä työrooleissaan Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen 1.9. Uudistusta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Jokilaakson Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin kanssa, erityisasiantuntija Tiina Koponen kertoo.

Pääosin tutut ammattilaiset palvelevat jatkossakin Jämsässä.

-Tulemme pitämään muutoksia koskevan asukastilaisuuden Jämsässä kevään aikana. Puhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti samoina. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin, kun palveluiden siirron valmistelu etenee, Koponen jatkaa.

Laajan palvelun sosiaali- ja terveyskeskus tulee sijaitsemaan aluksi Jämsässä Jokilaakson sairaalan rakennuksessa. Myöhemmin sosiaali- ja terveyskeskukselle on tarkoitus rakentaa uudet tilat.

Päivystykseen on tulossa muutoksia. Jämsän päivystys eli jatkossa kiirevastaanotto palvelee 1.9. alkaen Jokilaakson sairaalassa arkisin ja viikonloppuisin kello 8–22. Yöaikainen (kello 22–08) päivystys palvelee Sairaala Novassa.

Jämsäläisiä palvelee jatkossakin tuttuun tapaan Kuoreveden terveysasema. Koskenpään terveysaseman ja Länkipohjan sivuvastaanoton palvelut tulevat osaksi Jämsän muita palvelupisteitä syyskuun alussa. Jämsänkosken hoitajavastaanoton muutokset tarkentuvat valmistelun edetessä.

Taustaa Jämsän alueen terveyspalveluista

Jämsän alueen terveydenhuolto on järjestetty ostopalveluna aikanaan Jämsän kaupungin tekemällä sopimuksella Jämsän Terveys Oy:n kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sopimus Jämsän Terveys Oy:n kanssa päättyy 31.8.2025, minkä vuoksi palvelujen tuotanto siirtyy hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi.

Niin sanotun päivystysasetuksen vuoksi ympärivuorokautisen päivystyksen järjestäminen on ollut poikkeuslupaan perustuvaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt viimeksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle poikkeusluvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen Jokilaakson sairaalassa Jämsässä ajalle 1.1.–31.8.2025. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen sairaalaverkostoa koskevan lain mukaan jatkossa Keski-Suomessa on jatkossa yksi sairaala eli Sairaala Nova.

Aluevaltuuston tekemän palveluverkkopäätöksen mukaisesti Jämsässä on jatkossa sosiaali- ja terveyskeskus sekä Kuoreveden terveysasema.