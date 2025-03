Lidl hinnoitteli ostoskassit uusiksi – saadaanko tällä muovikassien kulutus laskuun?

Muovikassien käyttö pitäisi saada rajuun laskuun vuoden 2025 loppuun mennessä. Suomi on kaukana EU:n laajuisesta tavoitteesta käyttää muovikasseja alle 40 kappaletta kansalaista kohden vuosittain. Suomalaiset käyttävät yli 60 muovikassia vuosittain.*

Nyt Lidl haluaa ravistella arkisia ostotottumuksia ja tekee poikkeavan hintamuutoksen: muovikassin hinta nostetaan 30 sentistä 39 senttiin. Uusi hinta on voimassa 7.3. alkaen. Kestokassin hinta on hiljattain laskettu 1,99 eurosta 1,49 euroon ja paperikassin hinta 29 sentistä 25 senttiin. Hinnanmuutosten tavoitteena on hillitä muovikassien kulutusta ja ohjata yhä useampi kuluttaja valitsemaan muovikassin tilalle joku muu vaihtoehto.

– Ei ole meille lainkaan tyypillistä nostaa arkisen tuotteen hintaa näin rajusti, mutta nyt haluamme saada muutoksen ostokäyttäytymiseen ja ohjata kuluttajia käyttämään muovikassin sijaan jo omistamaansa kassia. On mielenkiintoista nähdä, minkälainen muutos hinnoittelulla voidaan saada aikaan, kertoo Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.

Muovikassi ostetaan tottumuksesta ja se onkin kätevä monessa tilanteessa. Ongelmalliseksi sen tekee kertakäyttöisyys.

– Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme monipuolisen valikoiman erilaisia kantovälineitä eri tilanteisiin. Muovikassi on joissain tilanteissa paras ratkaisu ja moneen kertaan käytettynä oikein hyvä tuote, Heinrichs jatkaa.

Muovikassien vähentäminen vaatii asennemuutosta ja muistuttelua – ja roskapusseja rullassa

Hintamuutosten lisäksi myymälöissä tehdään toimia, joilla ohjataan kuluttajia muihin vaihtoehtoihin. Paperikassit on sijoitettu myös pikakassoille ja myymälöihin lisätään muistutuksia käyttää omaa kassia.

– Muovikassien käytön vähentäminen vaatii ensin muutosta ajattelussa. Paras kassi ostosten kantamiseen on jo omistamasi kassi, laukku tai reppu, joka on mukana kauppareissulla. Lisäämme oviin, sisääntuloon ja kassoille muistutuksen käyttää omaa kassia. Asiakas saa jo ennen myymälään tuloa muistutuksen, ja ehtii vielä esimerkiksi hakea kestokassin autosta. Tavoitteena on, että aktiivisten muistutusten avulla ajatus omasta kassista jää myös alitajuntaan, ja seuraavalla kauppareissulla muistuisi automaattisesti ottaa oma kassi mukaan. Muutos ei yleensä tapahdu yhdessä yössä ja toivomme, että hinnanmuutoksemme vauhdittavat tätä muutosta, kertoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula.

Lidlin muovikassi on 80-prosenttisesti kierrätysmuovia. Miksi Lidl haluaa ohjata kuluttajia tämän sijaan muihin vaihtoehtoihin? Suomalaisten helmasynti on ostaa uusi muovipussi jokaisella kauppareissulla ja käyttää se sitten roskapussina.

– Kierrätysmuovista valmistettu muovikassi ei ole mikään pahis. Muovikassi kuitenkin pitää käyttää monta kertaa ennen kierrätykseen laittamista. Lisäksi yksittäin myytävä muovikassi on kallis roskapussi: moni ei tiedä, että yksittäin myytävässä muovikassissa on viisi kertaa enemmän muovia kuin rullassa myytävässä muovikassissa. Muovikasseja myös valitettavasti ajautuu luontoon, jossa muovi on pahisten pahis: muovi säilyy luonnossa jopa satoja vuosia, kertoo Puurula.

Muovikassisopimus

Vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja tulisi kuluttaa vuodessa alle 40 kappaletta kansalaista kohden. Tavoite perustuu EU-direktiiviin, jolla halutaan vähentää muoviroskan määrää.

