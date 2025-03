Kekäle vaatettaa Helmarit kesän EM-kisoihin – “Haluamme olla mukana tukemassa maajoukkueen rohkeutta ja uskoa itseensä”

Kekäle on kotimainen vaatealan perheyritys, joka on palvellut vuodesta 1957 lähtien.

Kekäleen tavoitteena on olla suomalaisen vaatekaupan suunnannäyttäjä muutoksessa kohti kestävää vaatealaa. Vastuullisuustyöstään se on saanut kansainvälisen ja arvostetun B Corp -vastuullisuussertifikaatin.

Yrityksellä on tällä hetkellä 14 myymälää ja verkkokauppa, ja se työllistää yli 200 työntekijää.

Liikevaihto oli vuonna 2024 noin 34 miljoonaa euroa. www.kekale.fi