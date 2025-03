Nuorten Uskalla Yrittää 2025 -kilpailu: Uudenmaalta finaaliin kaksitoista harjoitusyritystä

Espoon Kauppakeskus Sellossa tuotteitaan ja palveluitaan esittelivät yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat. Paikalla oli 128 yritystiimiä. Uudenmaan kisasta kansalliseen finaaliin selvitti tiensä 12 yritystä.





Espoossa palkittiin ajankohtaisia ja innovatiivisia yritysideoita



Paras NYT-yritys perusaste: Puiset NYT

Riihenmäen koulu, Mäntsälä

Yritys myy ja valmistaa käsintehtyjä puusormuksia. Materiaaleina ovat jäte- ja hukkapuu.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on ekologinen tuote, jonka valmistuksessa käytetään kierrätysmateriaalia. Kate on kohdillaan, ja tuote on kaikessa yksinkertaisuudessaan hieno. Tuotteiden esillepano, ja yrityksen tiimihenki vakuuttivat tuomariston.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Haltija NYT

Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

Haltija on suomalaisista marjoista ja raaka-aineista valmistettu energiasmoothie, joka sisältää lukuisia vitamiineja ja ei lisättyä sokeria. Tuotteen avulla voi saada lukuisia terveellisiä vitamiineja kofeiinin tarjoaman energian yhteydessä.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on hieno brändi ja uusi, uniikki tuote, jollaista ei ole ollut aiemmin markkinoilla. Tiimin yhteishenki on hyvä, ja yrityksellä on kate kohdillaan ja hyvät talousluvut.

Paras liikeidea – perusaste: hel-kicks UF

Grundskolan Norsen, Helsinki

Yritys ostaa uusia ja käytettyjä kenkiä. Käytetyt pestään. Sen jälkeen ne myydään asiakkaille.

Palkintoperusteet: Yritys on löytänyt kohderyhmän ja tunnistanut selkeästi, mitkä brändit myyvät. Yritys on saanut myös katteensa kohdilleen. Tuomaristoon teki vaikutuksen, että yritys tarkistaa aina myytävän tuotteen autenttisuuden.

Paras liikeidea – toinen aste: W Pair Up NYT

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Yritys toteuttaa lukiolaisille alustan, jonka avulla löytää itselle sopivan tanssiparin ja Wanhojen tansseihin liittyviä palveluita, kuten kampaamoja, pukuvuokraamoja sekä pukukauppoja.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on selkeä kohderyhmä ja uusi palvelu, jollaista ei ole ollut aiemmin markkinoilla. Yrityksessä on mietitty fiksusti, millaisin eri tavoin toiminnalla on mahdollista saada rahaa.

Paras tuote – perusaste: Keximus maximus UF

Grundskolan Norsen, Helsinki

Yritys valmistaa eri makuisia keksejä.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on hyvin suunniteltuja tuotteita, joissa on hyvät maut. Keksien lisäksi yrityksellä on myös laatikko kekseille. Tuotekokonaisuus on huoliteltu, ja eri sesonkeja on ajateltu. Tuomaristoon teki vaikutuksen myös jatkosuunnitelmat gluteenittomaan ja vegaaniseen suuntaan.

Paras tuote – toinen aste: Alegría NYT

Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

Yritys amarantista valmistettuja välipalatuotteita. Valikoimaan kuuluu patukoita ja paloja.

Palkintoperustelut: Yrityksellä on täysin uusi tuote, jonka taustalla on tehty paljon markkinatutkimusta. Yrityksellä on selkeä kohderyhmä ja tuote, joka on paitsi mietitty, myös hyvänmakuinen.

Paras palvelu – toinen aste: SaariCycles NYT,

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki

SaariCycles tekee edullisia pyörähuoltoja ja renkaiden vaihtoja asiakkaiden luona Lauttasaaren alueella.

Palkintoperustelut, palkinnon jakoi GLO Hotel Sello: Yrityksellä on mietitty palvelu, joka tuodaan asiakkaan luo. Palvelussa näkyy myös ekologisuus. Tuomaristoon teki vaikutuksen tapa, jolla koko tiimi on aktiivisesti mukana.

Paras palvelu – toinen aste: Paint it NYT

Alppilan lukio, Helsinki

Paint It tarjoaa edullisemman ja asiakaskokemukseen perustuvan palvelun nyt trendiksi noussen pulverimaalauksen parissa. Paint It maalaa muun muassa vanteita sekä autojen- että moottoripyörien osia.

Palkintoperustelut, palkinnon jakoi GLO Hotel Sello: Yrityksen palveluprosessi on pitkälle viety. Tuomaristoon teki vaikutuksen myös aktiivinen viestintä asiakkaiden suuntaan.



Paras messupiste – perusaste: Taitosaippua UF

Helsinge skola, Vantaa

Yritys valmistaa käsin erilaisia saippuoita, jotka ovat värikkäitä, tuoksuvia ja ainutlaatuisen muotoisia. Jokainen saippua on tehty rakkaudella.

Palkintoperustelut: Yrityksen messupiste on selkeälinjainen ja esteettinen. Tuomaristo antoi kiitosta myös messupisteen yhteensopivuudesta tuotteen kanssa.



Paras messupiste – toinen aste: Muru NYT

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Muru valmistaa herkullisia, uniikkeja, itsetehtyjä keksejä laadukkaista raaka-aineista, rakkaudella.

Palkintoperustelut: Yrityksellä on selkeä, vahva brändi-ilme ja hyvä tarina. Tuomaristo kiitti messupisteen leipomomaista tunnelmaa ja tuotteiden selkeää esille panoa. Hinnasto oli näkyvillä, ja pieneen tilaan oli saatu mahtumaan paljon.

Paras vastuullinen yritys: BioAnglers NYT

Etu Töölön lukio, Helsinki

Ympäristöystävälliset biohajoavat pehmeät syötit.

Palkintoperusteet, palkinnon jakoi Kauppakeskus Sello: Yrityksellä on aidosti vastuulliset tuotteet, jotka ovat biohajoavia. Tuomaristo antoi yritykselle kiitosta myös kasvuhakuisuudesta.

Paras myyntipuhe: Kiiltokundit UF

Kyrkslätts gymnasium, Kirkkonummi

Yritys tarjoaa autopesua asiakkaan pihalla. Autot puhdistetaan paikan päällä, mikä tekee palvelusta kätevän ja aikaa säästävän asiakkaalle.

Palkintoperustelut: Myyntipuhe oli hyvin rakennettu selkeän aloituksen ja lopetuksen ympärille. Esiintyjä todella osasi asiansa ja vakuutti tuomariston ja sai kiinnostumaan palvelusta. Esitys oli kutsuva, selkeä ja johdonmukainen. Täyskymppi myyntipuhe!

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista



Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Uudenmaan oppilaitoksista:

Alppilan lukio, Helsinki

Business College, Helsinki

Etelä-Tapiolan Lukio, Espoo

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Grundskolan Norsen, Helsinki

Helsinge skola, Vantaa

Helsingin kielilukio, Helsinki

Hoplaxskolan, Helsinki

Hyrylän yläaste, Tuusula

Kauniaisten lukio, Kauniainen

Keuda, Kerava

Konepajan lukio, Helsinki

Kyrkslätts gymnasium, Kirkkonummi

Lagstads skola, Espoo

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki

Lyceiparkens skola, Porvoo

Mattlidens gymnasium, Espoo

Mercuria, Helsinki

Omnia, Espoo

Ressun lukio, Helsinki

Riihenmäen koulu, Mäntsälä

Stadin ammattiopisto, Helsinki

Tikkurilan lukio, Vantaa

Vihdin lukio, Vihti

Winellska Skolan, Kirkkonummi



Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Tapahtumassa palkittiin Uudenmaan Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja





Tänä vuonna jokaisessa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa palkitaan myös yrittäjyyskasvatusopettajia. Espoon tapahtumassa tunnustuksen ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa sai opettaja Kirsi Vuonnala Mercuria kauppaoppilaitoksesta.

Vuonnala toteaa Vuosi yrittäjänä -ohjelman kasvattavan oppilaiden rohkeutta toimia ja vahvistavan luottamusta omaan osaamiseen.



“Tiimityötyötaidot ja muut tulevaisuustaidot kehittyvät vuoden aikana huimasti. Vuosi yrittäjänä-ohjelma tarjoaa turvallisen tavan kokeilla yrittäjyyttä, tehdä myös niitä mokia, oppia niistä sekä loistavan tavan tienata oman NYT-yrityksen toiminnalla”, Vuonnala kuvailee. Hän myös kannustaa kokeilemaan yrittäjyysohjelmaa:

“NYTin porukalta sekä Vuosi yrittäjänä-opeilta voi aina kysyä apua, joten rohkeasti kaikki vähänkin kiinnostuneet mukaan toimintaan. Yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä yli organisaatiorajojen. Uskalletaan siis yrittää!”

Nuorten kilpailun valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Uudenmaan aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Petri Ahvenainen , asiakkuuspäällikkö / OP Uusimaa

, asiakkuuspäällikkö / OP Uusimaa Ralf Asplund , yrittäjä, eläkeläinen, Helsingestiftelsen sr

, yrittäjä, eläkeläinen, Helsingestiftelsen sr Kristofer Clement , Yrittäjä, Oppimo Osaamiskeskus

, Yrittäjä, Oppimo Osaamiskeskus Tom Gammals, CCO, The Shortcut

CCO, The Shortcut Sari Hakala , toimitusjohtaja, NeonAudit Oy

, toimitusjohtaja, NeonAudit Oy Matias Holmqvist , yritysneuvoja / Espoon kaupunki, Business Espoo

, yritysneuvoja / Espoon kaupunki, Business Espoo Katri Johansson , Psykologisen turvallisuuden ja johtajuuden valmentaja, Team&Dive Oy

, Psykologisen turvallisuuden ja johtajuuden valmentaja, Team&Dive Oy Henna Kaski , National Coordinator, NYT-alumnit

, National Coordinator, NYT-alumnit Kati Liikanen , kehittämispäällikkö, Uudenmaan yrittäjät

, kehittämispäällikkö, Uudenmaan yrittäjät Sebastian Lindberg , asiamies, Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiö

, asiamies, Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiö Aicha Manai , Chief Executive Officer, Startup Refugees

, Chief Executive Officer, Startup Refugees Reino Meriläinen , johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, Vantaan toimisto

, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, Vantaan toimisto Tiina Myrsky , Yritystoiminnan koordinaattori,

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

, Yritystoiminnan koordinaattori, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda Joni Nissilä , projektisuunnittelija, Nuorten yrittäjyyspalvelut, Helsingin kaupunki

, projektisuunnittelija, Nuorten yrittäjyyspalvelut, Helsingin kaupunki Carita Orlando , toimitusjohtaja, Suomen Naisyrittäjät

, toimitusjohtaja, Suomen Naisyrittäjät Riikka Pakarinen , toimitusjohtaja, Suomen Startup -yhteisö

, toimitusjohtaja, Suomen Startup -yhteisö Mika Perttunen , elinkeinopäällikkö / Business Vantaa

, elinkeinopäällikkö / Business Vantaa Tomi Puikkonen , yrittäjä, Happy Boomers Oy

, yrittäjä, Happy Boomers Oy Heidi Simppala , koordinaattori, talous ja yrittäjyys / taide ja muotoilu, Aalto-yliopisto Junior

, koordinaattori, talous ja yrittäjyys / taide ja muotoilu, Aalto-yliopisto Junior Erik Stenberg , Konsultti, Alumni Global

, Konsultti, Alumni Global Jani Torppa , Co-founder, COO / Geelab Oy

, Co-founder, COO / Geelab Oy Riikka Tuomainen , kauppakeskuspäällikkö, Kauppakeskus Sello

, kauppakeskuspäällikkö, Kauppakeskus Sello Petri Uronen , hotellinjohtaja, Glo Hotel Sello

, hotellinjohtaja, Glo Hotel Sello Stiina Weckström, yrittäjä ja varapuheenjohtaja, Tuusulan yrittäjät ry

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 23.–24.4.2025 Helsingissä. Finaalissa palkitaan valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Ateenassa.

Taustatietoa: Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2025 aluetapahtumiin osallistuu yli 500 yritystä ja yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Vuonna 2024 yli NYTin yrittäjyysohjelmaan osallistui 6 600 opiskelijaa ympäri Suomen.

Ruotsissa toteutetun laajan tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma vahvisti selvästi oppilaiden yrittäjyystaitoja. Erityisesti taitojensa kehittymistä kokivat nuoret, joiden vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja sekä tytöt. Vuosi yrittäjänä perustuu toiminnallisiin oppimismenetelmiin eli perustamalla harjoitusyrityksen nuoret oppivat vastuunottamista, ideointia, ongelmanratkaisua, talous- ja vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja:

Maija Silvo

Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut

040 7233 835

maija.silvo@nuortennyt.fi

Haastattelupyynnöt ja valokuvat:

Kaisa Huikuri

Viestintäjohtaja

045 773 49347

kaisa.huikuri@nuortennyt.fi