Verkkokaupan nopea kasvu jatkuu: Varuboden-Oslan toimitusmäärät nousivat yli kolmanneksella

Kirkkonummen ABC Carwash -autopesu on uusittu 19.2.2025 10:32:05 EET | Tiedote

Kirkkonummen Prisman ABC Carwash -autopesun uusiminen on valmistunut, ja autopesu palvelee jälleen normaalisti. Pesuhalliin on asennettu alkuvuoden aikana uusi ja tehokas pesukone, joka on valmistettu Suomessa.