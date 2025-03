Oululaiset koululaiset ja tutkijat ideoivat digitaalisia työkaluja rasismia vastaan

Työpajoissa oppilaat tunnistivat tohtoritutkija Yusra Niazin johdolla teini-ikäisten suosimilla sosiaalisen median kanavilla esiintyviä ongelmia, kuten rasismia, syrjintää, vihapuhetta ja kiusaamista. Oppilaat osallistuivat prosessiin, joka yhdisti analyysia, keskustelua, pohdintaa ja luovaa tekemistä ideoidakseen tulevaisuuden sosiaalisen median sovelluksia, jotka käsittelivät heidän tunnistamiaan haasteita. Liikkeelle lähdettiin reflektoivasti heidän omista sosiaalisen median syötteistään. Oppilaat työskentelivät yhdessä opettajien, Oulun yliopiston tutkijoiden ja monikulttuurikeskus Villa Victorin ja kansainvälisen Designing for Children’s Rights -yhdistyksen kanssa, tutkien arjessaan näkemiään ongelmia ja kehittäen innovatiivisia ratkaisuja niihin.

-Kriittiset muutoslaboratoriot järjestettiin osana koulujen tieto- ja viestintätekniikan kursseja sekä osana monialaista suvaitsevaisuuteen liittyvää oppimiskokonaisuutta. Sisällöissä keskityttiin digitaaliseen hyvinvointiin. Villa Victorin henkilökunta jakoi tietämystään rasismista ja sen syistä, mikä auttoi oppilaita luomaan suunnitelmia syrjinnän ehkäisemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. He saivat myös nähdä nuorten kehittämiä konsepteja ja antoivat näistä palautetta, kertoo Akatemian tutkijatohtori Eva Durall Gazulla Oulun yliopistosta.

-Työskentely kriittisessä muutoslaboratoriossa auttaa tekemään näkyväksi tilanteita, joissa arjen demokratia toteutuu tai ei toteudu. Demokratia ei ole vain politiikkaa ja äänestämistä. Haluamme nuorten huomaavan, että sillä on merkitystä, miten he itse toimivat arkisissa tilanteissa. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa sekä omaan että muiden hyvinvointiin, toteaa professori Marianne Kinnula, projektin vastuullinen tutkija.

Graafisen suunnittelun näyttelyyn on tehnyt Erja Taskinen. Tutkijoiden vetämät työpajat on järjestetty syksystä 2024 alkaen osana EU-rahoitteista Critical ChangeLab -tutkimus- ja innovaatiohanketta. Mukana työpajoissa on ollut Oulun yliopiston Käyttöliittymät ja ihmiskeskeinen digitalisaatio -tutkimusyksiköstä myös tutkijatohtori Heidi Hartikainen, joka toimii koko kansainvälisen hankkeen projektipäällikkönä.

-Kiitämme Kastellin ja Norssin seitsemänsien luokkien oppilaita, jotka osallistuivat tässä näyttelyssä esiteltyihin työpajoihin. Graafisissa materiaaleissa olevat kuvat ja prototyyppisuunnitelmat ovat heidän kriittisen ja luovan työnsä tulosta. Sydämelliset kiitoksemme myös Kastellin ja Norssin koulun opettajille sekä organisaatioille, jotka osallistuivat näihin kriittisiin muutoslaboratorioihin. Villa Victor ja Designing for Children’s Rights ovat tukeneet nuorten työtä ja osoittaneet sitoutumisensa osallistavan ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamiseen, johon tutkimuksessakin tähtäämme, Eva Durall Gazulla kiittää ja iloitsee toivottaen kaikki katsomaan näyttelyn.

Näyttely on auki tiistaista 11.3. sunnuntaihin 23.3. asti kulttuuritalo Valvella Oulussa vapaasti tutustuttavissa.