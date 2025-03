Matka-ajat varhaiskasvatukseen pysyneet lyhyinä tai lyhentyneet

Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 25.2. 21.2.2025 11:26:19 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 25. helmikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on mm. tiloja koskevia esityksiä: Malmin peruspiirissä sijaitsevan leikkipuisto Traktorin toiminnan määräaikainen sulkeminen 1.6.2025-31.5.2027. Nykyinen rakennus puretaan ja korvataan uudisrakennuksella. Uusi rakennus saadaan suunnitelman mukaan käyttöön arviolta kesäkuussa 2027. Lausunto päiväkoti Kontulan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Mellunkylän alueella, osoitteessa Naapurintie 14. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuuhun 2028 mennessä. Lausunto Ressun peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta, osoitteessa Lapinlahdenkatu 10. Perusparannetut tilat on tarkoitus ottaa käyttöön joulukuuhun 2029 mennessä. Lisäksi lautakunta päättää ensi syksyn kokousajat. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivui